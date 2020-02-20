В Улан-Удэ возле острова Селенги нашли тело 19-летнего юноши

По предварительной версии, молодой человек разделся и замерз, став жертвой «синтетики»

В Улан-Удэ 18 февраля местные жители, совершая пробежку на лыжах по берегу Селенги, на льду возле одного из островов реки обнаружили тело обнаженного 19-летнего молодого человека. По этому факту проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.В ходе детального осмотра места происшествия на острове реки рядом с телом покойного обнаружены разбросанные пакетики, наполненные светлым мелкокристаллическим веществом, предположительно – синтетическим наркотиком. А также - фасовочные материалы и небольшие весы. Обнаруженное вещество направлено в лабораторию экспертам для химических исследований и определения его состава. Один из пакетиков с порошком был вскрыт и почат. От указанного места к телу покойного ведет хаотичная дорожка следов, по ходу которых обнаружена одежда молодого человека, которую он, вероятно, сбрасывал с себя на бегу. Следов других людей рядом не обнаружено.На основании этих данных следствием выдвинута версия о том, что неадекватное поведение молодого человека, предшествовавшее смерти, могло быть вызвано наркотическим опьянением в результате употребления синтетических наркотиков, которые зачастую, по данным врачей-наркологов, вызывают непредсказуемые реакции организма, полную потерю ориентации и спутанность сознания.По предварительным данным, смерть молодого человека наступила от переохлаждения организма. Для определения точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование, в ходе которого также будет проведено химическое исследование крови покойного для проверки наличия в ней наркотических веществ.Фото: buryatia.sledcom.ru