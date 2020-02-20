В Улан-Удэ начали обрезать деревья

Политику «обрезания» поддерживают далеко не все горожане





В Улан-Удэ с начала февраля началась традиционная обрезка деревьев. На сегодняшний день от сухих веток избавлено более 300 деревьев, сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, ежегодную обрезку деревьев, после которой многие из них превращаются в голые столбы, одобряют далеко не все горожане. Так на днях эту практику раскритиковала лидер отделения партии «Яблоко» в Бурятии, солистка панк-рок-группы «Аборт мозга»Наталья Семенова.





«Снова весна нас встречать будет гротескными обрубками - свидетельствами убогой политики озеленения, такой же уродливой и корявой, как косноязыкие речи работников, объясняющих акт обрезания. С таким озеленением в Улан-Удэ скоро не останется ни одного более менее высокого и красивого дерева! Корявые обрубки, штыри, рогатки, но никак не деревья! А если кто- то скажет про красоту их кроны, которая должна нарости к лету, посмотрите фото с прошлогодней кастрации, в «гостиных рядах», специально для вас выложила. Ни в одном городе я лично, такого убожества не встречала! Может это не безграмотное озеленение, а просто тупой отмыв денег? Как ещё можно объяснить эту бездарную, вредную и уродующую город обрезку?», написала возмущенная певица.







«Проверка, проведенная МБУ «Городское лесничество», после прошлогодней подрезки, показала, что мероприятия по сохранению зеленых насаждений оказались успешны. Например, в сквере у Гостиных рядов, тополя дали рост новых веток на 1,5 метра. Омолодились деревья и кустарники и на других участках - по ул. Банзарова, пр. Победы, Терешковой, Ключевской, Октябрьской, вдоль дороги на Верхнюю Березовку и других», рассказали в пресс-службе городской администрации.- Тополя в 50-х годах начали высаживать в Москве и по всей стране. Деревья быстро растут, дают кислород, очень хорошо поглощают углекислый газ, это те деревья, которые быстро озеленяют территорию населённых пунктов, городов. Тополя в сквере у Гостиных рядов в свое время были здесь посажены лет 50 назад. Возраст их жизни в пределах 60-80 лет. С возрастом происходит подсушка, и это значит, что деревья становятся опасны, отжившие сухие ветки могут упасть на наших горожан, на технику, - пояснил заслуженный работник агропромышленного комплекса Бурятии, директор Иволгинского плодово-ягодного питомника Найдан Чимбеев.Всего до 1 апреля запланирована обрезка 552 деревьев на улицах Пушкина, Пугачева, Бограда и других.Подрезка деревьев – один из этапов программы по озеленению города. Уход за деревьями и кустарниками, а их в прошлом году высадили более 40 тысяч, продолжат и этом году. На программу «Зеленый город» из городского бюджета выделено около 100 млн рублей на 2020 год, сообщили в мэрии.Фото: с личной страницы Натальи Семеновой в «Фейсбуке»