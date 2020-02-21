В Улан-Удэ поликлиника использовала дорогое оборудование не по назначению

Вместо обследования детей на нем обследовали взрослых





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе Городской поликлиники №6 в Улан-Удэ.

«Поликлиника за счет бюджетных средств, предназначенных для оснащения детских поликлиник, приобрела два офтальмологических тонометра на сумму 1,5 млн. рублей. Однако медицинское оборудование учреждение использовало для приема взрослых пациентов в поликлинике», рассказали в надзорном ведомстве.Главному врачу поликлиники внесено представление, по результатам рассмотрения которого офтальмологические тонометры переданы в детскую поликлинику. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»