В Бурятии работникам компаний ЖКХ выплатили крупный долг по зарплате

Для этого потребовалось вмешательство прокуратуры





Прокуратуре Бурятии пришлось вмешиваться в ситуацию, сложившуюся с выплатой зарплат работникам предприятий ЖКХ на севере республики. Речь шла о компаниях «Регистр. Кичера», «Регистр. Нижнеангарск», «Регистр. Уоян» и «Регистр. Ангоя».

«Предприятия с октября по ноябрь 2019 года допускали нарушения прав работников на получение своевременного и полного вознаграждения за труд. В результате образовалась задолженность перед 245 работниками в размере более 4,4 млн рублей», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор внес руководителям организаций четыре представления, которые удовлетворены. Директорам также объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.После вмешательства прокуратуры предприятия полностью выплатили работникам зарплату и компенсацию за ее задержку.Фото: «Номер один»