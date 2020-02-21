В Бурятии появится центр поддержки одаренных детей

Образовательный центр по выявлению и поддержке одаренных детей по типу «Сириус» будет создан в 2021 году на базе Байкальского колледжа туризма и сервиса в Улан-Удэ. Об этом 20 февраля сообщил министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов на заседании совета Народного Хурала.
- Одной из важных стратегических задач регионального проекта «Успех каждого ребенка» является работа с одарённой и талантливой молодежью. В центре будет организовано обучение по программам интенсивной подготовки. Ежегодно нарастающим итогом охват составит не менее 500 человек, к 2024 году охват составит 2000 детей, - рассказал Баир Жалсанов.
Создание центра стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование» На его оснащение федеральный бюджет направит более 309 млн рублей.
В 2020 году планируется начать капитальный ремонт и строительство лектория. В настоящее время ведется работа по созданию попечительского совета под председательством главы Бурятии, создано структурное подразделение – Центр олимпиадной подготовки.
Региональный центр будет работать круглый год. Проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Обучение будут вести ведущие педагоги физико-математических, химико-биологических школ, школ олимпийского резерва, а также выдающиеся деятели изобразительного искусства, прикладного искусства и фотографии.
Образовательная программа рассчитана на 21-24 дня и включает в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами, комплекс оздоровительных процедур, а в течение учебного года общеобразовательные занятия.
Фото: Минобраз Бурятии
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