В Бурятии появится центр поддержки одаренных детей

Ежегодно там будут обучаться не менее 500 школьников







Образовательный центр по выявлению и поддержке одаренных детей по типу «Сириус» будет создан в 2021 году на базе Байкальского колледжа туризма и сервиса в Улан-Удэ. Об этом 20 февраля сообщил министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов на заседании совета Народного Хурала.



Создание центра стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование» На его оснащение федеральный бюджет направит более 309 млн рублей.







- Одной из важных стратегических задач регионального проекта «Успех каждого ребенка» является работа с одарённой и талантливой молодежью. В центре будет организовано обучение по программам интенсивной подготовки. Ежегодно нарастающим итогом охват составит не менее 500 человек, к 2024 году охват составит 2000 детей, - рассказал Баир Жалсанов.В 2020 году планируется начать капитальный ремонт и строительство лектория. В настоящее время ведется работа по созданию попечительского совета под председательством главы Бурятии, создано структурное подразделение – Центр олимпиадной подготовки.Региональный центр будет работать круглый год. Проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Обучение будут вести ведущие педагоги физико-математических, химико-биологических школ, школ олимпийского резерва, а также выдающиеся деятели изобразительного искусства, прикладного искусства и фотографии.Образовательная программа рассчитана на 21-24 дня и включает в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами, комплекс оздоровительных процедур, а в течение учебного года общеобразовательные занятия.Фото: Минобраз Бурятии