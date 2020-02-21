Приставы Бурятии оштрафовали назойливых коллекторов на 55 тыс рублей

Административному наказанию вновь подверглась «Национальная служба взыскания»







Приставы Бурятии вновь привлекли к административной ответственности коллекторскую «Национальную службу взыскания» за нарушение законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности. Как сообщили в республиканском управлении ФССП, суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовал ее на 55 тыс рублей.



С жалобами на действия коллекторского агентства в службу судебных приставов обратилась молодая улан-удэнка. Сотрудники агентства досаждали заявительнице телефонными звонками и СМС-сообщениями за долги по давно закрытому кредиту.



Из письменного отзыва коллекторского агентства выяснилось, что основанием для взаимодействия с должником явился договор об оказании услуг, заключенный с банком «Ренессанс Кредит». Четыре года назад заявительница оформила в нем кредит.



При рассмотрении протокола об административном правонарушении, составленного сотрудниками службы судебных приставов, судом изучались представленные доказательства. В том числе детализация звонков, а также доводы ответчика о том, что со стороны общества превышение допустимого количества звонков не допущено. По мнению ответчика, телефонные переговоры и телефонные соединения являются разными нетождественными понятиями. В данном случае непосредственное взаимодействие с должником было осуществлено всего один раз, во всех остальных случаях срабатывали звонки автоинформатора. Однако эти доводы суд отклонил.



При установлении пределов частоты взаимодействия законодатель не зря преследовал цель ограничить лиц от излишнего воздействия со стороны кредиторов. Важен сам факт совершения звонка, независимо от того, какого рода информация была передана или не передана во время переговоров. Поскольку намеренное использование телефона для причинения абоненту беспокойства беспрерывными звонками нарушает неприкосновенность частной жизни.



фото: pixabay.com

