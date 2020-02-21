ЛВРЗ стал лучшим заводом по ремонту локомотивов в группе «ЛокоТех»

В очередной раз Улан-Удэнскому ЛВРЗ присуждается высшая корпоративная награда группы компаний «ЛокоТех» - «Золотой локомотив», сообщили в пресс-службе предприятия. «Локомотив компании» - самая почетная корпоративная награда за производственные достижения. Вклад каждого филиала группы рассчитывается на основе рейтинга с учетом производственных и экономических показателей, достижений в области качества и управления персоналом.
В этом году торжественная церемония награждения руководителей заводов и филиалов «ЛокоТех» прошла в Москве в рамках управленческой конференции, посвященной итогам года и планам развития предприятия. Второе место и «серебряный локомотив» получил Уссурийский ЛРЗ, «бронзового локомотива» удостоился Ростовский ЭРЗ.
Как сообщал «Номер один»
, Улан-Удэнский ЛВРЗ в 2019 году увеличил производство, увеличив количество отремонтированных локомотивов на 7,5% - до 982 секций. Кроме того, в декабре отремонтировано 114 секций локосмотивов, что на 31% больше аналогичного периода 2018 года. Это абсолютный рекорд, установленный заводчанами за всю историю ЛВРЗ.
Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод
занимает лидирующие позиции среди локомотиворемонтных заводов «ЛокоТех». ЛВРЗ осуществляет средний и капитальный ремонт локомотивов, гарантийное обслуживание и модернизацию локомотивов с продлением срока службы, ремонт узлов и агрегатов, производство запасных частей, разработку новых технологий ремонта. Инвестиционная программа Улан-Удэнского ЛВРЗ на 2019 год составляла более 600 млн руб.
ООО «ЛокоТех»
управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. В периметр группы управляемых активов входят ООО «ЛокоТех-Сервис», АО «Желдорреммаш», ООО «ЛокоТех-Лизинг», ООО «Торговый дом ЛокоТех», ООО «ЛокоТех-Промсервис» и другие. Группа компаний «ЛокоТех» имеет более 250 производственных площадок по всей территории страны.
Фото: ЛВРЗ
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