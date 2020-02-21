Омбудсмен Бурятии взяла на контроль избиение в отделе полиции

В связи с опубликованием в средствах массовой информации об избиении сотрудниками полиции 49-летнего рабочего Николая Фролова уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова по поручению главы республики обратилась к руководителю Следственного управления СКР по Бурятии Вячеславу Сухорукову с запросом о результатах доследственной проверки и принятом правовом решении.
Как следует из публикаций, заявление потерпевшего было направлено в правоохранительные органы полтора месяца назад. «Лично Николай Фролов и его представители не обращались к омбудсмену», - сообщили в его аппарате.
Об этой истории рассказывал в своей публикации «Номер один»
: 49-летнего рабочего Николая Фролова полицейские схватили по доносу двух его знакомых. Те попались на поджоге киоска в Прибайкальском районе. Дело так себе, но его решили развернуть до крупных масштабов, естественно, с организатором. На его роль определили знакомого поджигателей - Николая Фролова. Последний ранее судим за кражу и грабеж, но десять лет назад отошел от криминала. Однако для нынешней правоохранительной системы отбывшие сроки люди - благодатный материал для статистики раскрываемости.
Республиканское МВД 19 февраля распространило пресс-релиз «официальной информации» по этому делу, по обыкновению защищая своих сотрудников. В производстве следственной части Следственного управления МВД по Республике Бурятия находится уголовное по обвинению троих граждан, в том числе и упомянутого в публикациях СМИ, в совершении десяти эпизодов «умышленного уничтожения или повреждения имущества» (часть 2 статьи 167 УК РФ, говорится в пресс-релизе.
Расследованием установлено, что с 10 апреля 2019 года по 10 декабря 2019 года подозреваемые и неустановленное следствием лицо, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в разных составах, совершили ряд умышленных повреждений путем поджога киосков «Новости», расположенных на территории Советского, Железнодорожного, Октябрьского районов Улан-Удэ, а также - аптеки в селе Турунтаево Прибайкальского района.
«Вина этих граждан в совершении инкриминируемых им деяний полностью доказана материалами уголовного дела, а именно: протоколами осмотров мест происшествий, протоколами обысков, показаниями потерпевших, свидетелей, самих обвиняемых. 10 декабря 2019 года данные граждане задержаны и доставлены в здание УУР МВД по Республике Бурятия, где в присутствии адвокатов были допрошены в качестве подозреваемых и обвиняемых, в ходе допросов дали подробные признательные показания в совершении вышеуказанных деяний, в ходе проверок показаний на месте указали места совершения преступлений. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.167, Уголовного кодекса Российской Федерации, вину последние признали. В настоящее время проводится проверка версии о причастности еще одного жителя Улан-Удэ (предпринимателя) к совершению поджогов», - подчеркивается в документе.
«Что касается указанного в публикации гражданина Ф., 10 декабря 2019 г. при доставлении в подразделение полиции, он вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, толкался, хватался за одежду, на замечания сотрудника полиции не реагировал, в связи с чем был предупрежден о применении физической силы и специальных средств – наручников – в соответствии со ст. 21 федерального закона «О полиции». Своими действиями оказывал неповиновение сотруднику полиции, тем самым совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.19.3 КоАП РФ. Гражданин с данным протоколом был ознакомлен и согласен. 12 декабря Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей», - говорится в пресс-релизе.
В нем же упоминаются «две объяснительных записки, подписанных гражданином Ф., в которых содержится противоречивая информация об обстоятельствах происхождения ссадины и гематом на теле. При этом претензий к сотрудникам органов внутренних дел он не имеет».
В МВД отметили, что «на сегодняшний день ни гражданин Ф., ни его адвокат лично с жалобой на действия сотрудников полиции в следственные органы не обращались. Рапорт о телесных повреждениях поступил в СУ СК России по Республике Бурятия от дежурного СИЗО. В настоящее время следственными органами проверка проводится на основании рапорта должностного лица.
«В свою очередь, в МВД по Республике Бурятия в связи с выходом публикаций в СМИ назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. Необходимо отметить, что проходящие по уголовным делам граждане нередко используют распространенную схему дискредитации сотрудников правоохранительных органов, рассказывая представителям СМИ и общественности о «психологическом и физическом давлении», - делают вывод авторы ведомственной пресс-службы.
При этом обращает на себя внимание их убежденность в том, «вина этих граждан полностью доказана материалами уголовного дела, а именно: протоколами осмотров мест происшествий, протоколами обысков, показаниями потерпевших, свидетелей, самих обвиняемых». Позиция очень примечательна, ведь признать подозреваемых виновными в чем-то может только суд, а не сами «материалы уголовного дела», не говоря уже о признательных показаниях.
Впрочем, именно об этом и говорилось в публикации «Номера один».
Фото: «Номер один»
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