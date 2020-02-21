В Улан-Удэ явился в полицию похититель дорогого гаджета

С ним провел воспитательную беседу родственник, узнавший его по ориентировке



В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже дорогостоящего телефона из магазина цифровой и бытовой техники, расположенного в торговом центре на улице Жердева, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.







Как выяснилось, видео, на кадрах которого был изображен разыскиваемый, в соцсетях увидел родственник. Мужчина провел с молодым человеком воспитательную беседу. После нее последний с повинной пришел в отдел полиции. Отметим, что он работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.



Похищенный телефон, которым парень планировал пользоваться, у него изъят. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.



Фото: pixabay.com В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже дорогостоящего телефона из магазина цифровой и бытовой техники, расположенного в торговом центре на улице Жердева, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. Как сообщал «Номер один» , злоумышленник похитил телефон с витрины в торговой точке. Ущерб составил около 57 тыс рублей. Информацию о розыске подозреваемого полиция в тот же день распространила в СМИ. И в тот же день подозреваемый – 20-летний улан-удэнец - явился в отдел внутренних дел и дал признательные показания.Как выяснилось, видео, на кадрах которого был изображен разыскиваемый, в соцсетях увидел родственник. Мужчина провел с молодым человеком воспитательную беседу. После нее последний с повинной пришел в отдел полиции. Отметим, что он работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.Похищенный телефон, которым парень планировал пользоваться, у него изъят. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.Фото: pixabay.com