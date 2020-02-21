Популярный мультик «Синий трактор» перевели на бурятский язык

Оригинал посмотрели более 300 млн раз

В Москве завершается процесс дубляжа известного мульфильма «Синий трактор» на бурятский язык. Герой мультика, который стал в Интернете одним из самых популярных, заговорит голосами бурятских актеров-выпускников Щукинского училища.

Идея перевести один из самых популярных российских мультсериалов на бурятский язык пришла в голову авторам канала «Хэлыш Малыш». Три молодые мамы познакомились в Москве на почве интереса к изучению бурятского языка буквально 3 месяца назад.

Эржена почти год назад задалась целью - сделать из сына билингва. С 2 летнего возраста она самостоятельно начала изучать бурятский язык с сыном и в итоге нашла эффективную методику. Об этом активно рассказывает на своей странице. Юлию можно называть англомамой, ее дочка в свои 7 лет благодаря усилиям мамы говорит на английском. Бурятский - на очереди. Дело в том, что у Юли и супруга “нулевой бурятский”. Она хорошо понимает метод обучения, но не знает как его перевести на родной язык. Маргарита - фанат бурятской культуры и любитель бурятского языка, хотя носителем не является. Столкнулась с проблемой отсутствия методики и материалов для изучения бурятского в раннем возрасте.- Вокруг сохранения бурятского языка в последние годы ведется много дискуссий. “Ломаются копья” в вопросах о диалектах, письменности, законодательству и учебным программам. Остро стоит проблема создания бурятского телевидения и в целом языковой среды. Всё это требует серьезных бюджетных вливаний и времени. Ставки делаются на изучение бурятского языка в школах и детских садах. То есть в среднем с 2-4 лет. А до этого возраста что? Ребенок начинает осваивать речь с года-полутора лет в семье. Но ведь сегодняшние молодые родители - это поколение практически не говорящее на бурятском языке, изредка понимающее. И даже среди новоиспеченных бабушек и дедушек не так много носителей. Как передавать родной язык ребенку в таких условиях? - спрашивают девушки.

К озвучке мульфильма привлекли молодых бурятских актеров - выпускников театрального института имени Щукина. Перевод на бурятский выполнили Жамбал Хамаев и Андрей Базаров. Работа над озвучанием проходила на студии композитора мульсериала Артема Колпакова, чьим голосом поет синий трактор. Он рассказал, что идею о переозвучке поддержал сразу. Автор песен мультгероя помог ребятам правильно перепеть серию, где трактор везет в прицепе разных животных.

- Он начинает звучать совсем по-другому! У мультика появляется этнический окрас. Это здорово, мне нравится. Там если подкорректировать аранжировку, получилась бы настоящая этника, - оценил работу композитор.

Авторы канала «Хэлыш Малыш» рассказали, что одной серией переозвучка на бурятский язык не закончится. Впереди работы как минимум на 13 сериями мультфильма.