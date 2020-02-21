Популярный мультик «Синий трактор» перевели на бурятский язык

В Москве завершается процесс дубляжа известного мульфильма «Синий трактор» на бурятский язык. Герой мультика, который стал в Интернете одним из самых популярных, заговорит голосами бурятских актеров-выпускников Щукинского училища.
Идея перевести один из самых популярных российских мультсериалов на бурятский язык пришла в голову авторам канала «Хэлыш Малыш». Три молодые мамы познакомились в Москве на почве интереса к изучению бурятского языка буквально 3 месяца назад.Эржена почти год назад задалась целью - сделать из сына билингва. С 2 летнего возраста она самостоятельно начала изучать бурятский язык с сыном и в итоге нашла эффективную методику. Об этом активно рассказывает на своей странице. Юлию можно называть англомамой, ее дочка в свои 7 лет благодаря усилиям мамы говорит на английском. Бурятский - на очереди. Дело в том, что у Юли и супруга “нулевой бурятский”. Она хорошо понимает метод обучения, но не знает как его перевести на родной язык. Маргарита - фанат бурятской культуры и любитель бурятского языка, хотя носителем не является. Столкнулась с проблемой отсутствия методики и материалов для изучения бурятского в раннем возрасте.
К озвучке мульфильма привлекли молодых бурятских актеров - выпускников театрального института имени Щукина. Перевод на бурятский выполнили Жамбал Хамаев и Андрей Базаров. Работа над озвучанием проходила на студии композитора мульсериала Артема Колпакова, чьим голосом поет синий трактор. Он рассказал, что идею о переозвучке поддержал сразу. Автор песен мультгероя помог ребятам правильно перепеть серию, где трактор везет в прицепе разных животных.
- Он начинает звучать совсем по-другому! У мультика появляется этнический окрас. Это здорово, мне нравится. Там если подкорректировать аранжировку, получилась бы настоящая этника, - оценил работу композитор.Авторы канала «Хэлыш Малыш» рассказали, что одной серией переозвучка на бурятский язык не закончится. Впереди работы как минимум на 13 сериями мультфильма.
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