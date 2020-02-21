В Бурятии выросла средняя сумма ипотечного кредита

Максимальный спрос на жилье в ипотеку был зафиксирован в декабре
По данным Национального банка Бурятии, средний размер взятого жителями республики ипотечного кредита в 2019 году составил 1,9 млн. рублей (в 2018 – 1,7 млн.). всего в прошлом году было выдано чуть менее 6 тысяч ипотечных кредитов на 11,2 млрд. рублей (в 2018 - 6,6 тысяч на 11,4 млрд. рублей).
- На охлаждение рынка ипотечного жилищного кредитования повлияло несколько факторов. Во-первых, повышение процентных ставок в первые месяцы 2019 года. Во-вторых, отложенный спрос на ипотеку в связи с реализацией к концу 2019 года программы «Дальневосточная ипотека». В декабре 2019 года было выдано максимальное количество ипотечных кредитов за год, - рассказывают в Национальном банке Бурятии.
Жители республики в большинстве своем являются добросовестными плательщиками кредитов – просрочка по ипотеке составляет всего 1,7%.
Национальный банк РБ напоминает, что теперь заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право взять ипотечные каникулы – приостановить или уменьшить сумму выплат сроком до полугода по своему ипотечному кредиту. При этом согласие от банка не понадобится, но заемщик должен соответствовать четырем обязательным условиям:
- ипотека оформлена на единственное жилье заемщика
- размер кредита не превышает 15 млн рублей
- условия договора ранее не менялись по требованию заемщика
- после оформления кредита заемщик попал в сложную жизненную ситуацию, из-за которой его доходы резко сократились.
Обстоятельства, которые считаются трудной жизненной ситуацией:
- потеря работы
- получение инвалидности 1 или 2 группы
- временная нетрудоспособность сроком более двух месяцев подряд
- снижение ежемесячного дохода на 30% и более, если среднемесячный платеж по кредиту составляет более половины всего дохода заемщика
- увеличение количества иждивенцев.
Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/arikhitektura/
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