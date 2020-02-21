В Бурятии выросла средняя сумма ипотечного кредита

Максимальный спрос на жилье в ипотеку был зафиксирован в декабре





По данным Национального банка Бурятии, средний размер взятого жителями республики ипотечного кредита в 2019 году составил 1,9 млн. рублей (в 2018 – 1,7 млн.). всего в прошлом году было выдано чуть менее 6 тысяч ипотечных кредитов на 11,2 млрд. рублей (в 2018 - 6,6 тысяч на 11,4 млрд. рублей).

- На охлаждение рынка ипотечного жилищного кредитования повлияло несколько факторов. Во-первых, повышение процентных ставок в первые месяцы 2019 года. Во-вторых, отложенный спрос на ипотеку в связи с реализацией к концу 2019 года программы «Дальневосточная ипотека». В декабре 2019 года было выдано максимальное количество ипотечных кредитов за год, - рассказывают в Национальном банке Бурятии.

Жители республики в большинстве своем являются добросовестными плательщиками кредитов – просрочка по ипотеке составляет всего 1,7%.

Национальный банк РБ напоминает, что теперь заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право взять ипотечные каникулы – приостановить или уменьшить сумму выплат сроком до полугода по своему ипотечному кредиту. При этом согласие от банка не понадобится, но заемщик должен соответствовать четырем обязательным условиям:

- ипотека оформлена на единственное жилье заемщика

- размер кредита не превышает 15 млн рублей

- условия договора ранее не менялись по требованию заемщика

- после оформления кредита заемщик попал в сложную жизненную ситуацию, из-за которой его доходы резко сократились.

Обстоятельства, которые считаются трудной жизненной ситуацией:

- потеря работы

- получение инвалидности 1 или 2 группы

- временная нетрудоспособность сроком более двух месяцев подряд

- снижение ежемесячного дохода на 30% и более, если среднемесячный платеж по кредиту составляет более половины всего дохода заемщика

- увеличение количества иждивенцев.



Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/arikhitektura/