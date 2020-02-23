Реформа оплаты труда учителей в Бурятии уперлась в отсутсвие денег

Между двумя министерствами вспыхнул нешуточный конфликт



Власти республики предложили изменить систему оплаты труда педработников. Новые правила позволили бы избежать странностей и нелепиц. Однако на требование выделить 700 млн для запуска новой системы Минфин Бурятии лишь разводит руками: «Денег нет».



Финал близко



Как помнят все учителя, с января 2019 года был выведен за штат школ и перешел на содержание местного бюджета обслуживающий персонал.



Это сняло непрофильную финансовую нагрузку со школьных фондов оплаты труда (в большинстве школ основой их формирования является «подушевой норматив», когда на каждого ученика государство выделяет некую сумму. Больше учеников – больше «подушевых» денег поступает в школу). Высвободившиеся средства направили на небольшое повышение зарплат педагогов. В школах фонд оплаты труда полностью пошел на учителей, как и должно быть, но этого было недостаточно.



Система оплаты труда учителей, нормативы финансового обеспечения зависят сейчас от численности жителей в городе, селе. Населенные пункты Бурятии разделены на семь групп.



В итоге все последние годы школы при одинаковой численности учащихся могли иметь очень разные фонды оплаты труда и, соответственно, разную заработную плату работников. В министерстве открыто говорят о таком перекосе.



- Например, Сужинская школа Иволгинского района с численностью 913 учащихся (население села менее 2000 человек – норматив составляет 43,26 тыс. рублей) и школа №31 г. Улан-Удэ (население города свыше 30000 человек – норматив составляет 25,74 тыс. рублей) с аналогичным числом учащихся. Количество учащихся одинаковое, но в связи с разной численностью жителей в этих населенных пунктах отклонение в фондах в вышеуказанных школах составляет 1,7 раза, - рассказал нашему изданию о перекосах Валерий Поздняков, заместитель министра образования республики.



Школы разделят по-новому



В Бурятии решили изменить концепцию школьных нормативов финансового обеспечения и поставить ее в зависимости от численности учеников в школе. Это коренная реформа. Текущий учебный год - 2019-2020 - будет последним, когда школьные педагоги «сидят» на привычной системе.



- Изменение планируется с 1 сентября 2020 года, - сообщил Валерий Поздняков.



Все школы республики предполагается разбить на 13 нормативных групп. Например, школы до 125 учащихся. Затем от 126 до 150 учащихся и так далее. При смене концепции расчета нормативов зарплатные фонды школ и заработная плата учителей при равной численности учеников должны оказаться примерно равнозначными.



Данный подход будет более справедливым, говорят чиновники.



То, что реформирование идет медленно и растянулось на несколько лет, конечно, является недоработкой республиканских властей. Тему не раз обсуждали как в правительстве, так и в парламенте региона. Много слов и мало дела – это болевая точка республики. Наболевшие проблемы следовало бы решать быстрее, а не как обычно получается в Бурятии.



Тем не менее скоро проблему хотят решить. На это потребуется около 700 млн рублей дополнительно. Все надеются, что в республике не произойдет ничего форс-мажорного, что могло бы отложить проведение реформы.



Минфин сопротивляется



Между тем форс-мажор, кажется, надвигается. Как стало известно «Номер один», между Министерством образования и Министерством финансов республики вспыхнул конфликт по поводу реформы. Финансовое ведомство стоит на том, что денег нет и реформу в том виде, в каком предлагает Минобразования Бурятии, осуществить невозможно.



Сейчас идет столкновение по поводу расчета суммы, которая потребуется. Минфин пытается ее значительно уменьшить. Более того, чиновники от финансов предлагают Министерству образования отказаться от этой реформы и придумать какую-нибудь другую. Хотя именно эта – разделение школ по группам исходя из количества учеников – является оптимальной.



Если долгожданная реформа зарплат не состоится, это станет колоссальным ударом по позициям нынешнего министра образования Баира Жалсанова. «Не смог защитить учителей», - начнут говорить все. Этот удар может дискредитировать его в глазах людей и «убить» в общественном, политическом смысле без надежды на «воскрешение».



Полагаем, Баир Жалсанов понимает это и проявит упорство, что повлечет обострение противостояния. Несомненно, в конфликт втянется Народный Хурал. Особенно комитет по социальной политике, депутаты которого в прошлом созыве активно вели тему учительских зарплат.



Ставки надо увеличивать



Разделить средние общеобразовательные школы республики по принципу количества учащихся – это хороший шаг. Но решает ли реформа острую проблему с размером учительской ставки? Сегодня, если учитель работает на одну ставку, то он получает небольшую зарплату, которая не позволяет нормально жить.



- В прошлом году технический персонал вывели за штат школ. Но с этого года, по крайней мере у нас, все по-новой возвращают. Правда, говорят, что фонд оплаты труда у них отдельный и у учителей отдельный. Я спросил, и меня заверили, что у них отдельный бюджет.



Но всех возмущает, что у учителей такие маленькие ставки. Уж сколько раз об этом говорили. Учителя республики вынуждены брать полторы, две ставки, чтобы зарплата была не ниже средней по экономике. Майские указы президента Путина насчет уровня зарплат учителей я выполняю, работая на двух ставках, - рассказал «Номер один» о положении учителей Цыремпил Доржиев, учитель математики из Северобайкальска.



Одна ставка – это 18 часов в неделю при 25 учениках в классе. Две ставки – 36 часов. Причем в Бурятии есть учителя, работающие более чем на двух ставках.



- 18 часов – цифра еще с советских времен. Сегодня понятие 18 часов, можно сказать, практически исчезло, все это размылось – у кого сколько часов, сколько детей в классе. Да, технический, обслуживающий персонал вывели за штат школы, но это не дало положительного перелома. Поэтому надо поднимать размер ставки, - говорит северобайкальский учитель.



0,14 дворника на школу



Между тем вопросы есть не только в оплате труда учителей, но и по обслуживающему персоналу. Так, 10 декабря 2019 года Министерство образования Бурятии издало приказ, который утвердил методические рекомендации для муниципалитетов в части установления количества должностей обслуживающего персонала школ.



Цифры, установленные приказом, вызвали некоторое непонимание.



- Для того чтобы принять на работу дворников, у нас утверждается норматив 0,14 штатной единицы на школу. В настоящее время в городе Северобайкальск пять школ. Чтобы принять на работу одного дворника, этих пяти школ недостаточно. Мы как это рассматриваем: один дворник будет работать на все школы города, включая еще два детских сада? Территории школ более чем большие, - поднимал, к примеру, вопрос депутат Хурала Виктор Мальцев на сессии парламента.



Помимо должности дворника, установленной из расчета 0,14 штатной единицы на школу (расчет на десять месяцев), речь идет еще о девяти должностях (или, если хотите, профессиях).



Должность кочегара установлена из расчета две штатных единицы на одну котельную. Истопника – 0,5 штатной единицы на каждые пять печей. Расчет идет тоже на десять месяцев.



Должность водителя (при наличии автобуса) устанавливается в соотношении один водитель - на один автобус.



Должность повара, шеф-повара в дневных школах поставлена в зависимость от количества учеников. Менее 50 учеников – 0,5 повара. От 50 до 1000 (включительно) – одна штатная единица. Более тысячи учащихся – две штатных единицы поваров. И так далее.



Как заверили в Минобразования республики, в декабрьском решении нет ничего страшного - сокращения количества обслуживающего персонала в школах не будет. Методические рекомендации являются рекомендациями и имеют рамочный характер.



По техперсоналу тоже идут реформы. Они пришли к тому, что учителей школ стали финансировать за счет субвенции, а обслуживающий персонал – за счет нескольких субсидий.



- Теперь из хозяйственных групп должности (техперсонала. – Прим. ред.) переведены назад, в штаты школ. Для того чтобы легче было контролировать их работу директором. А три субсидии, касающиеся обслуживающего персонала, мы с 1 января 2020 года объединили. Методические рекомендации разработаны, чтобы все было прозрачно. Все сделано в основном в пределах, предусмотренных в 2019 году. Кто несильно сокращался, у тех объемы штатных единиц остались на уровне. Некоторые муниципалитеты, которые в свое время провели значительное сокращение, получили немножко больше… Подход ко всем справедливый, равный. И нигде уменьшения нет, - отметили «Номер один» в ведомстве.



Рекомендации на то и рамочные, что муниципалитеты не должны неукоснительно исполнять каждую строчку.



На базе рекомендаций на обслуживающий персонал рассчитывается общий объем единой субсидии, направляемой муниципалам. Но «внутри» указанной субсидии допускается перебрасывание средств между должностями. Нет нужды в кочегаре, водителе автобуса? Можно перебросить средства на увеличение числа поваров.



- Мы определили общее количество штатных единиц для расчета объема субсидии. В ее пределах муниципалитет может сам определять, какие должности нужны. Как поступят муниципалы, мы в это не вмешиваемся. Однако если хотят вводить должности обслуживающего персонала сверх, то они вправе делать это уже за счет местного бюджета, никто не запрещает, - внесли ясность в Министерстве образования республики.



Фактически свежие методические рекомендации имеют технический характер, а не являются основой для очередного сокращения штата школьного техперсонала, как боятся люди, запуганные «оптимизациями».



Тем не менее ситуация вокруг финансирования образования, а точнее, зарплат в образовании, по-прежнему не очень радостная. Меры, предпринимаемые сейчас властями, пока что не дали серьезных результатов. Изменится ли ситуация в ближайшем будущем? Это зависит, прежде всего, от того, насколько приоритетными покажутся траты на учителей и школьный персонал Минфину республики и депутатам Хурала.



Петр Санжиев, «Номер один»

Фото: pixabay.com

