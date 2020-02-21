Житель Улан-Удэ получил 20 лет колонии за двойное убийство

Двадцать лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Такое наказание вынес сегодня Верховный суд Бурятии 41-летнему жителю Улан-Удэ. На основании вердикта коллегии присяжных он признан виновным в «убийстве двух лиц, с целью скрыть другое преступление» (статья 105 УК РФ), сообщили в прокуратуре республики.
В судебном заседании установлено, что в июне 2018 года мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за умышленные тяжкие преступления против личности, в ходе ссоры нанес удары ножом в жизненно важные органы своей знакомой, от чего потерпевшая скончалась. С целью скрыть преступление злоумышленник тем же ножом нанес смертельные удары свидетелю преступления.
С учетом представленных государственным обвинителем доказательств по уголовному делу, коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.
Как сообщал «Номер один»
, по данным следствия, вечером 14 июня вечером обвиняемый мужчина вместе с приятелем пришел в гости к знакомому, проживавшему со своей сожительницей. Вместе они принялись распивать спиртные напитки. Все трое мужчин были ранее судимы, отбывали наказания в колониях, поэтому в своем общении использовали тюремный жаргон и жесты.
Во время продолжавшегося в течение нескольких часов застолья хозяйка квартиры, опьянев, грубо потребовала, чтобы гости уходили, при этом выразилась в их адрес нецензурной бранью, обидной в среде бывших заключенных. В ответ обвиняемый схватил со стола нож и принялся наносить им удары в грудь и шею женщины. Позже эксперты насчитали на теле потерпевшей почти 20 ранений.
Затем злоумышленник переключился на сидевшего рядом сожителя женщины и также нанес ему ножом несколько ударов в грудь и шею. Оба потерпевших находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому в момент нападения не оказывали никакого сопротивления.
После расправы обвиняемый с приятелем скрылся с места происшествия и избавился от ножа. А потом пытался обеспечить себе мнимое алиби с помощью ложных показаний знакомого.
Фото: pixabay.com
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