Анорексия как зависимость

О таких явлениях, как анорексия и булимия, сейчас знает практически каждый. Чуть живые девушки с дистрофичной внешностью, оказавшись на грани жизни и смерти, регулярно появляются на телеэкранах с просьбой о помощи. Многие из нас уверены – девочкам просто нужно хорошо кушать, а не маяться дурью, и никакой проблемы здесь нет. Однако у медиков и психологов другое мнение. О том, почему расстройства пищевого поведения относят к заболеваниям и что объединяет их с зависимостью, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.
Уход от реальности
- Игорь Валерьевич, сейчас на слуху такие понятия, как булимия и анорексия. Расскажите, какова природа этих явлений?
- Анорексия и булимия относятся к расстройствам пищевого поведения - группе психогенных заболеваний, связанной с нарушением приема пищи. Иными словами, это реальные, настоящие болезни.
Сначала давайте разберемся, чем расстройство пищевого поведения отличается от диеты, от тех или иных предпочтений в еде. Все люди разные - кто-то любит мясо, кто-то рыбу, а кто-то овощи. Предпочтения к той или иной пище это нормальное пищевое поведение, даже если нам кажется, что это питание неправильное. Например, человек ест только мясо и хлеб, а мы знаем, что жирная пища ничего хорошего для организма не представляет. Но мы не можем назвать это расстройством пищевого поведения, потому что человек ест мало овощей. Это особенность его диеты, которая сложилась в индивидуальном опыте и, возможно, культурно обусловлена.
Расстройство пищевого поведения (РПП) – это патологичное поведение, оно стабильно, тотально и дезадаптивно. Как правило, это болезненное проявление в приеме пищи имеет психогенный характер, то есть обусловлено психическими факторами – стрессами, сопутствующими психическими проблемами, неврозами. Это значит, что такое поведение, с одной стороны, не позволяет человеку приспособиться к изменяющимся условиям, а с другой - он не может изменить его усилием воли.
Например, человек не ест мясо, потому что придерживается вегетарианской диеты. Если его поместить в условия, когда у него не будет другой возможности поесть, кроме как съесть мясо, здоровый человек отойдет от диеты и скушает его. Такое поведение адаптивно. При расстройстве пищевого поведения человек не сможет этого сделать, он останется голодным, потому что прием мяса будет для него мучительным в психологическом плане.
Профессор Цезарь Петрович Короленко считает, что в природе пищевых расстройств заложен аддиктивный механизм. То есть РПП, с точки зрения психологического механизма, это не что иное, как разновидность зависимости, в которой определенное пищевое поведение выступает как средство ухода от реальности и изменение свого собственного психического состояния.
Короленко писал, что пищевые расстройства – это некая промежуточная форма аддикции между химическими и нехимическими ее видами, поскольку еда и пищевое поведение одновременно являются аддиктивными агентами: это и поведение как вид активности, и еда как химический элемент.
Нелюбовь к телу
Наиболее известные из расстройств пищевого поведения – это нервная анорексия и нервная булимия. Анорексия связана с отказом от приема пищи, а булимия – с приступами переедания и последующим вызыванием рвоты. Как правило, в основе такого пищевого поведения лежит неудовлетворенность собственным телом, неадекватное его восприятие и желание изменить фигуру путем различных диет, как в случае с анорексией, когда дело порой доходит до полного отказа от еды.
- Почему возникает такое сильное неприятие своего тела, что человек доводит себя до истощения?
- Согласно существующей международной квалификации болезней МКБ-10, расстройство пищевого поведения – это отдельный класс заболеваний. Но если рассматривать его в динамике, то, вероятней всего, РПП - это вторичное нарушение поведения вследствие первичного невроза.
Например, неудовлетворенность своим телом, навязчивое желание изменить свое тело, привести его к какой-то идеальной форме, похудеть (невротического характера) – этот невроз будет являться первичным по отношению к анорексии. Первичное невротическое состояние, связанное с неудовлетворенностью своим телом, может развиться во вторичных нарушениях, связанных с расстройством пищевого поведения (например, анорексии или булимии), а может быть, и в других видах нарушения поведений. Например, в покрытии себя татуировками, стремлении к модификации тела.
Сначала человек, неудовлетворенный своим телом, начинает соблюдать диету, но так как это невротическое состояние, то он никогда не будет удовлетворен результатом. Это и отличает его от здорового человека, который, допустим, просто хочет похудеть. Когда худеющий достигает определенного уровня в снижении веса, то дальше он лишь поддерживает необходимый уровень диеты, чтобы держать себя в форме. Это адаптивное поведение.
При РПП человек всегда не удовлетворен своим телом, всегда стремится стать еще стройнее, красивее и прочее. Образ своего тела и образ идеала воспринимается им очень и очень неадекватно. Постоянное стремление к идеалу искажает представление о своем теле, и человеку начинает казаться, что складочка на его коже – не что иное, как жир, от которого срочно нужно избавиться.
Булимия и дранкорексия
В основе нервной булимии тоже заложен механизм неудовлетворенности своим телом, но это не столько стремление прийти к идеалу, сколько сочетание страха утраты своей фигуры (растолстеть), связанного с механизмом изменения своего психического состояния за счет переедания.
Всем известно, что есть люди, заедающие стресс. Действительно, прием пищи на физиологическом уровне способствует уменьшению стресса. Когда мы кушаем, наш организм успокаивается, гормон стресса не вырабатывается. Значит, все хорошо, угрозы нет, бороться за выживание не надо. Это достаточно естественный механизм.
Современный человек, по сути, имеет неограниченный доступ к еде, поэтому у него достаточно легко может сформироваться такой способ поведения, когда с помощью еды он борется со стрессом. В каких-то случаях этот механизм начинает приобретать характер зависимости. Стрессовая ситуация, переживание, волнение приводят человека к неконтролируемому приступу переедания. Естественно, что аддиктивный процесс развивается незаметно, исподволь. Чем чаще человек прибегает к еде как средству борьбы со стрессом, тем больше ему нужно есть, чтобы побороть стресс. В итоге переедание.
Если сюда же накладывается желание сохранить фигуру, страх растолстеть, то человек начинает применять специальные меры для того, чтобы избавиться от избытка пищи. Чаще всего это либо искусственное вызывание у себя рвоты, либо медикаментозные препараты. Эти приемы, само поведение, связанное с вызыванием рвоты, тоже может иметь свою собственную аддиктивную природу.
- Как давно расстройства пищевого поведения привлекли внимание исследователей?
- Выделение проблемы РПП в самостоятельное заболевание произошло относительно недавно, притом что сами явления были известны достаточно давно. Изучением проблемы пищевого поведения занимался Фрейд, он рассматривал его невротическую основу. К примеру, у него была пациентка с психогенной водобоязнью – она не могла пить. Сейчас в связи с распространением идеала стройной фигуры много говорят об анорексии. Во времена Рубенса был иной эталон красоты женщины. Возможно, тогда существовала проблема переедания.
Нужно сказать, что есть и другие разновидности расстройства пищевого поведения РПП. Например, аллотриофагия – поедание несъедобного. Диабулимия – когда люди, больные диабетом первого типа, сознательно вводят себе меньшее количество инсулина, для того чтобы похудеть. Или дранкорексия – переход на алкогольную диету, когда алкоголь используется для контроля собственного веса. Не для того, чтобы опьянеть, как при алкоголизме, а чтобы похудеть.
«Ну-ка ешь» не работает
Недавно был выделен еще один вид расстройства пищевого поведения - нервная орторексия, в основе которого лежит навязчивое желание правильно питаться. Это болезненное пристрастие к здоровому и полезному питанию. Другой вид РПП - расстройство избирательного питания, когда происходит отказ от каких-то продуктов. В результате прогрессирования этого расстройства круг употребляемых продуктов становится очень ограниченным, человек не принимает новые виды продуктов. Принцип выбора может быть абсолютно любой – от цвета до вида происхождения провианта. Поэтому строгое веганство, к примеру, может быть как диетой в рамках адаптивного пищевого поведения, так и расстройством избирательного пищевого поведения, связанного с отказом от любой белковой пищи.
- Если расстройство пищевого поведения это зависимость, то с этим видом аддикции сложно справиться? Просто так нельзя требовать от больного – давай, кушай?
- Безусловно, нет. Это болезненные проявления, сложные по генезу. Выделяют в том числе и физиологические причины РПП, связанные с реальными нарушениями деятельности и функционирования мозга. И эмоциональные, как аффективные расстройства. Выделяют также социальные факторы формирования расстройств пищевого поведения - распространенность определенных норм, личностные факторы. Другими словами, это явление достаточно сложное, и просто сказать: «питайся правильно и полноценно, хватит тебе страдать ерундой» не получится, это все равно что говорить алкоголику «не пей».
Это болезнь, причем серьезная, требующая комплексного лечения, выяснения причин ее возникновения. Комплексность предполагает работу и с психологическими, и с физиологическими факторами. Помощи психолога здесь будет явно недостаточно, во многих случаях требуется именно психотерапевтическая, а иногда и психиатрическая помощь. И, конечно же, для восстановления организма необходима помощь диетолога.
Суть в том, что такое поведение ни в коем случае нельзя рассматривать как некую блажь. В том случае если прием пищи связан с каким-то определенным дискомфортом, пищевое поведение становится дезадаптивным, то, наверное, это повод задуматься о своем ментальном здоровье. Это касается, к примеру, как желания сидеть на диете, так и стремления питаться правильно.
Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».
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Фото: pixabay.com
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