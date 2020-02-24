В Бурятии слежку за водителями подкрепят штрафами

Обложены очередными поборами владельцы микрогрузовиков, которых заставляют устанавливать тахографы



В республике с нового года обложены очередными поборами предприниматели - владельцы микрогрузовиков, которых заставляют устанавливать так называемые тахографы: приборы для контроля режима труда и отдыха. Причем к лету 2020 года обяжут устанавливать их и улан-удэнские маршрутные автобусы, а это значит, что рост цен на пассажирские перевозки не за горами.



В прошлом году депутаты Госдумы приняли поправки к Закону «О безопасности дорожного движения», обязывающие всех без исключения собственников автобусов и грузовиков массой более 3,5 тонны оснастить свои машины тахографами. Эту тему инициаторы нововведений подсмотрели на Западе, где действительно водители большегрузных грузовиков и автобусов не выходят на линию без устройства, отслеживающего соблюдение режима труда и отдыха.



Однако в России решили обязать установкой этих дорогостоящих устройств (их стоимость составляет десятки тысяч рублей с регулярной заменой деталей и калибровкой) практически всех, кто занимается бизнесом и что-то перевозит. Причем с 2019 года на короткий срок даже исчезло разделение собственников транспорта на «юриков» и «физиков», обычных граждан, имеющих грузовики для собственных нужд.



- Я использовал свой грузовик от случая к случаю: дров привезти, навоз, земли, - недоумевает Алексей, житель Бичурского района. - Но недавно узнал, что в район приехали из транспортной инспекции и вместе с гаишниками оштрафовали знакомых водителей - у них, мол, нет тахографа. Но смысл мне покупать его за 47 тыс. рублей, когда я практически не выезжаю из села? Медведю в лесу показывать, как хорошо работаю?



Как говорит Алексей, он старается сегодня особо не ездить, чтобы не попадаться проверяющим, но «людей поборы уже просто достали».



- Эти депутаты каждый год что-нибудь выдумывают - то «Платон» введут, то «Глонасс», то эти тахографы. И за все надо платить, - возмущается водитель.



В Байкальском межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора сообщили, что в конце 2019 года действительно произошли изменения в законодательстве, касающиеся требований к тахографам и водителям.



- С 1 ноября 2019 года физические лица были обязаны устанавливать тахографы на автомобили массой более 3,5 тонны, однако в конце года это положение было отменено, - сообщили в ведомстве.



Однако даже за короткий период действия «тахографических» санкций к физическим лицам их успели оштрафовать. Причем и штрафы сегодня нешуточные.



Так, в 2020 году индивидуальным предпринимателям, на кого зарегистрирована машина, в случае отсутствия тахографа придется заплатить за это 15-25 тысяч. Также увеличился штраф и для водителей - до 3-5 тысяч.



Известное выражение одного высокопоставленного российского чиновника о том, что «люди - это наша новая нефть», сегодня означает - государство все больше смещает акценты в наполнении бюджета с юридических лиц на обычных людей. Системы «Платон»-«Глонасс»-тахографы - все эти бизнес-схемы служат лишь для одной цели: придумать «тему», а потом «качать» деньги с бизнеса. Но за все это заплатит не только он, но и население - через дороговизну товаров и услуг.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

Фото: "Номер один"

