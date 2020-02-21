Байкал стал Арктикой для спасателей МЧС

Арктические условия предоставили им горная тундра хребта Хамар-Дабан и лёд озера-моря

Специалисты Центра подготовки спасателей имени А.И. Степанова Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России (БПСО) проводят практическую часть программы «Подготовка спасателей к действиям в природных условиях арктической зоны» в горной тундре хребта Хамар-Дабан и на льду озера Байкал, сообщили в пресс-службе БПСО.Теоретическая часть познакомила слушателей с общим аспектам безопасности спасателей при действиях в сложных природных условиях. Практическая направлена на отработку навыков выживания в холодное время года и разных природных зонах, поиска и транспортировки пострадавших, передвижения, позиционирования в сложной для ориентирования местности с помощью навигатора ГЛОНАСС, GPS. Большое внимание уделяется обучению слушателей в условиях, характерных для арктической зоны.Учебно-тренировочный выезд позволит конкретизировать теоретические знания об организации безопасности при проведении поисково-спасательных работ ПСР, получить практические умения ориентирования на открытой местности, организации бивуаков с использованием природного материала, передвижения и транспортировки пострадавших в условиях зимней Арктики.В группу спасателей из десяти человек вошли представители отрядов Центроспас, «Вытегра» МЧС России, спасатели из Архангельской области, Якутии и других российских поисково-спасательных формирований.Фото: БПСО