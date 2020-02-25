Как сложилась судьба украинских беженцев в Бурятии

Шесть лет назад в республику прибыл первый борт с беженцами из Украины



Спасаясь от ужасов войны, люди целыми семьями покидали родные края, обустроенные дома, бросали все свое имущество, лишь бы выжить и избавить от страха своих детей. Некоторые из переселенцев остались в Бурятии навсегда, другие уехали к родственникам в иные города, а кто-то вернулся домой в Украину. «Номер один» решил разыскать тех, кто волею судеб оказался в те годы на бурятской земле, чтобы узнать, как сложилась их жизнь.



«Живу, кажется, в швейцарских Альпах»



Светлана Довгань вместе с дочерью прилетела в Бурятию летом 2014 года. Ее родной город Макеевка находится в Донецкой области, между Донецком и Славянском - местом, где разворачивались тогда наиболее ожесточенные сражения. Когда война подошла совсем близко, Светлана Александровна поняла – не сегодня, так завтра от их дома ничего не останется. Решила спасать дочь, с деньгами на дорогу помогли родственники.



- У меня родные и в Ростове, и в Крыму, но я решила ехать в Улан-Удэ, - рассказывает Светлана. - Родственники мне здесь сильно помогли, они поддерживают меня и по сей день, за что им большое спасибо. Если бы не они, я бы, наверное, намного тяжелее переносила период адаптации. Сначала мы с дочерью жили у них, потом нам помогли снять квартиру, в которой я прожила до момента, когда получила возможность оформить ипотеку и съехать в свое жилье.



Светлана Александровна всю свою жизнь проработала учителем и в Бурятии продолжила преподавать. Сначала учила детей математике в школе № 35, сейчас учительствует в Музыкально-гуманитарном лицее им. Д. Аюшеева.



- Когда приехали, было тоскливо и страшно, - признается Светлана Александровна. - Сейчас все наладилось. Порой такое чувство, что я вернулась в 2013 год – снова работа, дети, школа, Все сейчас встало на круги своя. Правда, за шесть тысяч километров.



Светлане некогда скучать, большую часть времени она отдает работе. Живет одна - дочь уже выросла и переехала в Красноярск, там сейчас ее дом. Но одиночества Светлана не чувствует, общения с родными через интернет вполне хватает.



- Я не потеряла связи с родиной. Благодаря технологиям мы продолжаем общаться и с родственниками, и с друзьями, которые там остались. Я привозила в Улан-Удэ мамочку, она немного погостила и попросилась домой – хочу, говорит, посмотреть, как вишня цветет… Видно, что-то почувствовала, там, на родине, и умерла.



На вопрос, мечтает ли Светлана вернуться на родину, женщина вздыхает: «Каждый хочет домой. Мне просто некуда возвращаться. Дом остался, но он в зоне риска, в любой момент его могут обстрелять. Мечта вернуться на родину живет в моем сердце, но когда она сможет осуществиться - неизвестно.



Светлана Довгань уже несколько лет как гражданка России. Говорит, за эти годы Бурятия стала для нее вторым домом. К нашему резко континентальному климату женщина уже привыкла.



- Погода здесь намного лучше, чем у нас дома, - улыбается Светлана Александровна. - Дело в том, что сухой 35-градусный мороз переносится легче, чем мокрая слякоть. Я раньше боялась морозов, теперь понимаю, что зря. Мне здешняя погода больше нравится, зима у вас просто замечательная. Я всем говорю, что у меня такое чувство иногда, будто в швейцарские Альпы приехала.



Вопрос возврата домой не стоит



По данным Управления по вопросам миграции МВД по Республике Бурятия, всего в 2014 году на территорию Бурятии прибыл 571 гражданин Украины, из них 149 – несовершеннолетние дети. Свою судьбу с регионом решили связать и оформили гражданство России 267 человек. Среди них уроженка Славянска Людмила Корзюк. Шесть лет назад, в августе 2014 года, она вместе с мужем и дочерью ступила на бурятскую землю.



- В Бурятию мы прилетели первым бортом МЧС. Попали сюда, ничего не зная об этом месте. Нам сказали, что летим в Улан-Удэ, и мы полетели, другого выхода не было. Родственников и знакомых в России у нас нет, так что было все равно, куда лететь, - вспоминает Людмила Алексеевна.



В Славянске у Людмилы остался дом, где живут ее мама-пенсионерка и сын, он с первых дней воюет в ополчении, поэтому въезд в Украину его родным теперь запрещен.



- Вопрос возврата на родину вообще не стоит, нам туда нельзя, - сетует Людмила Алексеевна. - Связь с сыном поддерживаем, рассматриваем вариант, чтобы он переехал к нам. По родственникам, конечно, скучаем. Мама сейчас в тяжелом состоянии лежит в больнице, я прошу родных, чтобы они навещали ее, сама ничем помочь не могу.



Людмила с мужем на Украине трудились на железной дороге: она 24 года служила дежурным по станции, дежурным по парку, Александр работал составителем поездов. Найти работу по профессии в Бурятии супружеской чете не удалось. Многие специальности пришлось перепробовать, помыкаться, пока, наконец, они не нашли постоянного места.



- Мы переквалифицировались, теперь работаем в сфере торговли, - рассказывает Людмила Алексеевна. - Гражданство получили, дали ипотеку, и скитания по квартирам наконец закончились. Поначалу было трудно, когда ты и без гражданства, и жилье не твое, в любой момент могли из квартиры попросить, но у нас, слава богу, такого не было.



Дочь супругов Катя на сегодня окончила ВСГУТУ, вышла замуж, родила сына и сейчас находится в декретном отпуске. Средств к существованию у супругов не так много, но они не жалуются, говорят, на жизнь хватает.



- Главное, мирное небо над головой. Жизнь наладилась, все плохое позади, - уверена Людмила Корзюк.



«Селенгинску привет!»



Сергей и Ольга Антипчук приехали в Бурятию на старенькой «копейке». Выбирая безопасные объездные пути, семье с двумя детьми пришлось проехать 8 тыс. километров. По дороге ночевали прямо в машине, денег ни на что не хватало. Благо в пути помогали неравнодушные люди.



Попав в Бурятию, Антипчуки ощутили теплый прием. В Клюевке, где живет родственница Ольги, семья пробыла недолго, работы в селе нет, поэтому решили остановиться в Селенгинске. После статьи о беженцах в районной газете сердобольные сельчане стали помогать беженцам кто чем может. Отец семейства не мог себе позволить пасть духом, ведь нужно поднимать детей. Да и Ольга должна была родить третьего ребенка.



Сергей работал тогда один, вместе с женой надеялись, что в Бурятии они останутся навсегда. Однако жизнь распорядилась иначе. Спустя год, в 2015 году, семья уже впятером вместе с новорожденным вынуждена была вернуться в Славянск, где и живут по сей день.



- Мы вернулись в Славянск по семейным обстоятельствам - нужно было помочь родителям, - вспоминает Сергей Васильевич. - Очень благодарны всем, кто помог нам. У нас остались тёплые воспоминания о тех временах. Когда вернулись в Славянск, долго не могли смириться с тем, что уехали из Бурятии. Мы ехали и рыдали, ведь в республике у нас остались лучшие друзья. Селенгинску привет!



Наталья Алешкина с мужем тоже уехали из Бурятии. Сейчас они живут в Туле, куда переехали к родственникам. Шесть лет назад приехали к нам в республику, так сказать, «по распределению» – только перед выездом узнали, что летят в Бурятию.



- Нас приняли отлично, - вспоминает Наталья. - Создали все условия: комфортное проживание, полноценное питание, медосмотр. К нам приезжали сотрудники из Центра занятости с вакансиями из районов республики. Денежную помощь тоже оказали. Мы с благодарностью вспоминаем то время.



Все бы хорошо, но нужно было вставать на ноги и самим зарабатывать на жизнь. Из реабилитационного центра супруги отправились работать на турбазу у Байкала. Муж трудился электриком, жена - кладовщиком. Но там супругов обманули, зарплату беженцам из Украины пришлось требовать через суд.



- С сумками тогда приехали в отдел соцзащиты Кабанского района, нас поселили в селе Береговая, там сдали нам дом за коммунальные услуги. Привезли машину дров от соцзащиты. Люди просто приходили и помогали нам. В России очень много отзывчивых людей, - делится Наталья.



Со временем супруги Алешкины сняли квартиру в Каменске, муж пошел работать на завод, жена - в супермаркет. Когда Наталья забеременела, работать не смогла и уволилась. Как дочке исполнилось 1,5 месяца, супруги уехали к родственникам в Приморский край, оттуда переехали в Тулу. Возвращаться на родину они не хотят.



Любовь Ульянова, «Номер один».