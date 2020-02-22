Борец из Бурятии стал чемпионом Азии

Он принёс медаль Кыргызстану



Бурятский вольник Арсалан Будажапов выиграл золотую медаль чемпионата Азии, который прошёл в Нью-Дели.



Легионер из Бурятии, выступающий за Кыргызстан, вел борьбу за медали в турнире по вольной борьбе в весовой категории до 79 кг.



Арсалан одержал две победы подряд над спортсменами из Казахстана и Ирана, выйдя в финал. В решающей схватке Будажапов встретился с борцом из Индии, которого победил в упорной борьбе со счетом 7:5.



Будажапов, выступающий за Кыргызстан на первом официальном турнире, выиграл золото и стал новым чемпионом Азии.



Это не первый случай успешного выступления бурятских вольников за Кыргызстан. За эту страну в 90-е боролся Жамсо Лхамажапов, в нулевые Базар Базаргуруев стал бронзовым призёром Олимпиады.







