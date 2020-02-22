22.02.2020
Борец из Бурятии стал чемпионом Азии

Борец из Бурятии стал чемпионом Азии

Он принёс медаль Кыргызстану
Бурятский вольник Арсалан Будажапов выиграл золотую медаль чемпионата Азии, который прошёл в Нью-Дели.

Легионер из Бурятии, выступающий за Кыргызстан, вел борьбу за медали в турнире по вольной борьбе в весовой категории до 79 кг.

Арсалан одержал две победы подряд над спортсменами из Казахстана и Ирана, выйдя в финал. В решающей схватке Будажапов встретился с борцом из Индии, которого победил в упорной борьбе со счетом 7:5.

Будажапов, выступающий за Кыргызстан на первом официальном турнире, выиграл золото и стал новым чемпионом Азии.

Это не первый случай успешного выступления бурятских вольников за Кыргызстан. За эту страну в 90-е боролся Жамсо Лхамажапов, в нулевые Базар Базаргуруев стал бронзовым призёром Олимпиады.

 

Спорт
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