Левый берег Улан-Удэ остался без воды из-за аварии на электросетях
Время отключения составило около 60 минут
Ночью 23 февраля из-за неисправности аварийно отключилась электроэнергия. Под отключение попал 1-й водоподъём «АРЗ» МУП «Водоканал», обеспечивающий холодным водоснабжением жилой массив и социально-значимые объекты левобережной части города Улан-Удэ.
"Спустя 54 минуты энергоснабжение восстановлено по резервной линии. 1-й водоподъём введён в работу, восстановлена подача холодного водоснабжения. Социально-значимые объекты работают в штатном режиме, сбоев не зафиксировано", - сообщается в оперативной сводке по городу Улан-Удэ.
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