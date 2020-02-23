Левый берег Улан-Удэ остался без воды из-за аварии на электросетях

Время отключения составило около 60 минут



Ночью 23 февраля из-за неисправности аварийно отключилась электроэнергия. Под отключение попал 1-й водоподъём «АРЗ» МУП «Водоканал», обеспечивающий холодным водоснабжением жилой массив и социально-значимые объекты левобережной части города Улан-Удэ.



"Спустя 54 минуты энергоснабжение восстановлено по резервной линии. 1-й водоподъём введён в работу, восстановлена подача холодного водоснабжения. Социально-значимые объекты работают в штатном режиме, сбоев не зафиксировано", - сообщается в оперативной сводке по городу Улан-Удэ.



Время отключения составило 54 минуты.



Фото: "Номер один"

