В Бурятии рассказали о спасателях-героях

Каждый из них проявил мужество и бесстрашие перед огненной стихией



В Республиканском агентстве ГО и ЧС рассказали о людях, которые проявили героизм при спасении людей в мирное время. Так, с начала 2020 года на территории Бурятии при пожарах было спасено 20 человек. О нескольких случаях спасения в ведомстве рассказали подробнее.



Пожар, произошедший в сторожке 6 января в поселке Таксимо Муйского района, мог унести жизнь человека. Огонь, плотная завеса ядовитого дыма – с этим столкнулись прибывшие к месту пожара огнеборцы. При обследовании горящего помещения начальник караула Дмитрий Патели и пожарный Виктор Шенхоров обнаружили в дыму сторожа, лежащего без сознания. Мужчину спасли, эвакуировав его из огня.



Повезло и жителю города Кяхта Кяхтинского района, в чьем доме 7 февраля произошел пожар. Мужчина попытался эвакуироваться из задымленного помещения, но не смог. Его в бессознательном состоянии обнаружили начальник караула Герман Дело-Боско и пожарный Дмитрий Синюшкин исследовали место пожара. Огнеборцы пожарной части №33 22-го Кяхтинского отряда ГПС РБ эвакуировали пострадавшего из задымленного дома и передали работникам скорой помощи.



Случается так, что на помощь приходят не только огнеборцы. 8 февраля произошел пожар в жилом доме в поселке Ильинка Прибайкальского района. Первым горящие крышу дома и котельную увидел сосед Игорь Песчерков. Он незамедлительно сообщил о пожаре по телефону «101» и бросился внутрь жилого дома. Игорь вывел пятнадцатилетнего подростка, который не знал о пожаре. Также в ходе тушения этого пожара был предотвращен взрыв: огнеборцы пожарной части №37 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ, рискуя жизнью, вынесли газовый баллон из горящей котельной.



Ярким примером взаимопомощи и героизма стал случай, произошедший 21 января при пожаре в жилом 2-х квартирном доме в поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района. Из горящей квартиры не смогли выбраться двое несовершеннолетних детей, поскольку путь к спасению им отрезал огонь. Их спасли при помощи соседа: начальник караула Сергей Газизулин из пожарного рукава сбил и сдерживал пламя, чтобы пожарный Евгений Франтенко и сосед Александр Файзулин проникли внутрь помещения. В ванной комнате они обнаружили детей и вынесли их из огня. «Хочу сказать огромное материнское спасибо пожарным, врачам скорой помощи, а главное Саше Файзулину за спасение моих детей» - говорит мать спасенных Анастасия Кондратьева.



Республиканское агентство ГО и ЧС поздравляет мужчин с Днем защитника Отечества и желает мирного неба над головой!



