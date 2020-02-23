Команда воспитателей из Улан-Удэ участвует в полуфинале конкурса «Учитель будущего»

Во Владивостоке собрались команды одиннадцати регионов Дальнего востока



Бурятию в конкурсе представляют 10 команд, одна из которых — это воспитатели «Республиканской Мариинской школы-интерната» из города Улан-Удэ. Всех участниц команды объединяет то, что в прошлом они были учителями младших классов, а затем стали воспитателями школы-интерната, взяв на себя заботу о детях после школьных занятий.



«Мы не ожидали, что приедем сюда, когда участвовали в первом этапе. Поэтому попадание в полуфинал – это уникальная возможность узнать новое о методах обучения, пообщавшись с коллегами из разных городов», – говорит полуфиналистка конкурса «Учитель будущего» Арюна Болдохонова.



В Республиканской Мариинской школе-интернате учится 250 девочек с 5 по 11 класс. Задача школы – дать девочкам достойное образование, сделать их всесторонне развитыми, готовыми к жизни. Помимо базовых знаний также делается упор на дополнительное образование: пение, бальные танцы, ритмику, иностранные языки, кулинарию, вязание, шитье. Воспитатель забирает детей после основных уроков и занимается с ними до вечера.



«Для меня важен коллектив, поэтому после декрета я очень хотела вернуться в школу, в которой работала ранее учителем младших классов. Но после реорганизации это стала школа-интернат, и мне предложили должность воспитателя. Я согласилась и ни разу не пожалела об этом! Наша работа - не просто присматривать за детьми, чтобы с ними ничего не случилось, мы учим их тому, чего не дают в обычных школах. Дети считают нас вторыми мамами, и многие выпускники помнят нас, приходят с благодарностью», – рассказывает второй член команды Соелма Цыренова.



Республиканская Мариинская школа-интернат популярное учреждение, куда стремятся попасть дети с разных уголков Бурятии. Множество дополнительных кружков способствует всестороннему развитию и проявлению творческих талантов учениц.



«В нашей школе дети проживают с понедельника по пятницу, на выходные они могут съездить домой. Но многие дети не хотят уезжать даже на выходные, потому что здесь у них формируется коллектив, команда, да можно сказать, вторая семья. Все они очень целеустремленные: они горят желанием чему-то научиться. Наша школа дает широкий горизонт возможностей и не ограничивает детей в выборе того, чем заниматься. Например, у нас даже есть группа барабанщиц, чем не каждая школа может похвастаться!», – отмечает полуфиналистка конкурса «Учитель будущего» Виктория Зарбаева.



«Учитель будущего должен быть всесторонне развитым, стараться никогда не стоять на месте, интересоваться новым. Ведь если он никогда ничего не видел и нигде не был, то что он может передать своему ребенку?!», – говорит Арюна Болдохонова.



Всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, ждет доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов – программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.



По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.



Профессиональный конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Всего в полуфинале участвует по 10 команд от Хабаровского края и Республики Бурятия, по 8 – от Приморья и Камчатки, по 5 команд от Республики Саха (Якутия) и Амурской области, по 3 команды из Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа и Магаданской области, а также по 2 команды учителей от Сахалинской области и Забайкальского края.



Справка:



Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.



Фото: "Номер один"