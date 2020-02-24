Военнослужащие ВВО, идущие в Москву, побывали в буддийском храме

Участники комбинированного перехода Хабаровск-Москва посетили центр Буддийской традиционной Сангхи России

Военнослужащие соединения специального назначения Восточного военного округа, совершающие с конца января комбинированный переход из Хабаровска, который посвящен 75-летию Победы советских войск в Великой Отечественной войне, посетили Иволгинский дацан (центр Буддийской традиционной Сангхи России).Для команды была организована экскурсия по буддистским храмам, которые находятся на территории исторического комплекса. После чего единственный в Вооруженных силах России буддийский священнослужитель - Баир-лама провел молебен, чтобы участники перехода благополучно преодолели столь нелегкий путь.Помимо этого, военнослужащим представилась уникальная возможность поклониться нетленному телу Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова. Феномен истории священнослужителя до сих пор остается загадкой во всем мире и не поддается объяснению.Кроме того, участники перехода Хабаровск - Москва посетили массовые мероприятия, посвященные Сагаалгану – новогоднему празднику Белого месяца, который отмечается по лунному календарю.Военнослужащие увидели на главной площади города Улан-Удэ концерт, театрализованные представления городских ансамблей, а также попробовали национальную кухню, которую по традиции готовят на этот праздник.Также в Улан-Удэ группа ознакомилась с комплексом «партизанская деревня».Как сообщает пресс-служба ВВО, 28 января в Хабаровске был дан старт уникальному событию – переходу военнослужащих ВВО до Москвы под Знаменем Победы. Общая протяженность маршрута составляет 8492 километра.Основным способом передвижения команды в тяжелейшем следовании остается пеший марш с использованием лыж.Группа продолжит переход по Иркутской области, маршрут будет проходить по берегу самого глубокого в мире озера Байкал.Фото: Иволгинский дацан/Алла Намсараева