Испытания нового экосудна на Байкале начнутся в мае

Испытания экологического судна, построенного в 2019 году для сбора отходов байкальского флота, начнутся на Байкале в мае 2020 года, после ледостава. Об этом сообщили ТАСС
в правительстве Бурятии.
В настоящее время на Байкале работает только одно экосудно, на которое владельцы других судов могут сдавать отходы, оно является несамоходным и значительно удалено от северных районов Байкала. В период навигации на озере на него сдается около 700-800 тонн нефтесодержащих отходов и сточных вод, но значительная часть действующего флота на Байкале сбрасывает отходы прямо в озеро. По оценкам экспертов, ежегодно в Байкал попадает от 160 до 400 тонн нефтепродуктов и сточных вод. Ранее сообщалось, что экосудно будет введено в эксплуатацию в 2019 году.
«Для снижения экологического влияния водного транспорта в прошлом году построено экологическое судно, предназначенное для эксплуатации на озере Байкал для сбора нефтесодержащих и сланцевых вод с судов на прибрежной территории. В настоящее время судно не введено в эксплуатацию из-за прохождения швартовых и ходовых испытаний. Испытания на Байкале планируются в мае 2020 года, после ледостава», - сообщили в правительстве.
Строительство судна производилось по заказу федерального казенного учреждения «Речводпуть». Эксплуатировать его будет администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей.
Как сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта, это будет самоходный танкер-бункеровщик. Он предназначен для сжигания мусора и переработки нефтесодержащих вод. Экосудно сможет принимать жидкие и твердые отходы, а также канализационные стоки и нефтепродукты с других судов, очищать и сбрасывать уже чистую воду. Танкер имеет двойное дно и двойные борта в районе грузовых танков и перерабатывающих установок.
Ранее сообщалось, что из федерального бюджета на строительство экосудна выделено 500 млн рублей. Контракт с подрядчиком был заключен в декабре 2017 года. В 2018 году Виктор Олерский, занимавший тогда пост заместителя министра транспорта РФ - руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, сообщал журналистам, что базироваться судно будет, скорее всего, в Турке (Бурятия), где сосредоточено больше всего судов.
Озеро Байкал, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов Всемирного природного наследия. При этом особую ценность представляет собой не только сам водоем, но и его естественное окружение: леса и болота, богатая фауна и флора, необычные формы рельефа. В рамках нацпроекта «Экология» в РФ реализуется федеральный проект «Сохранение озера Байкал».
Фото: neftegaz.ru
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