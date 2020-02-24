Летевший в Иркутск самолет S7 сел в Улан-Удэ из-за тумана

Самолет авиакомпании летел из Москвы и должен был приземлиться в Иркутске в 03:25 мск



Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог в понедельник приземлиться в аэропорту назначения из-за тумана и ушел на запасной аэродром в Улан-Удэ, сообщили



«Рейс, который ушел на запасной аэродром - это рейс из Москвы авиакомпании S7, он сейчас в Улан-Удэ из-за тумана», - сказали в справочной.



Собеседник агентства отметил, что по расписанию самолет должен был приземлиться в Иркутске в 8:25 (03:25 мск). Как сообщили ТАСС в справочной аэропорта Улан-Удэ, самолет приземлился в Улан-Удэ в 09:45 (04:45 мск).



Отметим, именно на этом лайнере, который должен возвращаться в Москву, в первопрестольную отправилась часть делегации из Бурятии на празднование Сагаалгана в Кремле. В что числе группа журналистов из республиканских СМИ. Судя по сообщениям из соцсетей, сейчас уже все утряслось – туман рассеялся. Путь в белокаменную открыт. Стоит напомнить, что утренний туман над аэропортом Иркутска (особенно весной и осенью) дело обычное. Ангара парит…



airportbaikal.ru Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог в понедельник приземлиться в аэропорту назначения из-за тумана и ушел на запасной аэродром в Улан-Удэ, сообщили ТАСС в справочной аэропорта Иркутска.«Рейс, который ушел на запасной аэродром - это рейс из Москвы авиакомпании S7, он сейчас в Улан-Удэ из-за тумана», - сказали в справочной.Собеседник агентства отметил, что по расписанию самолет должен был приземлиться в Иркутске в 8:25 (03:25 мск). Как сообщили ТАСС в справочной аэропорта Улан-Удэ, самолет приземлился в Улан-Удэ в 09:45 (04:45 мск).Отметим, именно на этом лайнере, который должен возвращаться в Москву, в первопрестольную отправилась часть делегации из Бурятии на празднование Сагаалгана в Кремле. В что числе группа журналистов из республиканских СМИ. Судя по сообщениям из соцсетей, сейчас уже все утряслось – туман рассеялся. Путь в белокаменную открыт. Стоит напомнить, что утренний туман над аэропортом Иркутска (особенно весной и осенью) дело обычное. Ангара парит…airportbaikal.ru