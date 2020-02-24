24.02.2020
Школы Улан-Удэ начнут занятия с 26 февраля

Школы Улан-Удэ начнут занятия с 26 февраля

Карантин, действовавший с 10 февраля для профилактики ОРВИ, снят

В Улан-Удэ с 26 февраля в школах и учреждениях дополнительного образования начнутся занятия. Такое решение принято сегодня на рабочем  совещании Роспотребнадзора по Бурятии и Комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Однако до конца недели сохранится запрет на массовые культурные, спортивные и иные мероприятия для детей в закрытых помещениях, сохраняется.  

А также – пока в школах не будет действовать кабинетная система. В учебных организациях усилены дезинфекционный режим и мониторинг посещаемости занятий детьми.

Карантин в школах действовал с 10 февраля. Он был введен из-за роста заболеваемости ОРВИ  для дальнейшего предупреждения распространения инфекционных заболеваний.

Фото: egov-buryatia.ru
Общество
^