Школы Улан-Удэ начнут занятия с 26 февраля

Карантин, действовавший с 10 февраля для профилактики ОРВИ, снят



В Улан-Удэ с 26 февраля в школах и учреждениях дополнительного образования начнутся занятия. Такое решение принято сегодня на рабочем совещании Роспотребнадзора по Бурятии и Комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Однако до конца недели сохранится запрет на массовые культурные, спортивные и иные мероприятия для детей в закрытых помещениях, сохраняется.



А также – пока в школах не будет действовать кабинетная система. В учебных организациях усилены дезинфекционный режим и мониторинг посещаемости занятий детьми.



Карантин в школах действовал с 10 февраля. Он был введен из-за роста заболеваемости ОРВИ для дальнейшего предупреждения распространения инфекционных заболеваний.



Фото: egov-buryatia.ru