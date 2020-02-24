Школы Улан-Удэ начнут занятия с 26 февраля

Карантин, действовавший с 10 февраля для профилактики ОРВИ, снят
В Улан-Удэ с 26 февраля в школах и учреждениях дополнительного образования начнутся занятия. Такое решение принято сегодня на рабочем совещании Роспотребнадзора по Бурятии и Комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Однако до конца недели сохранится запрет на массовые культурные, спортивные и иные мероприятия для детей в закрытых помещениях, сохраняется.
А также – пока в школах не будет действовать кабинетная система. В учебных организациях усилены дезинфекционный режим и мониторинг посещаемости занятий детьми.
Карантин в школах действовал с 10 февраля. Он был введен из-за роста заболеваемости ОРВИ для дальнейшего предупреждения распространения инфекционных заболеваний.
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