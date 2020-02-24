В Бурятии пройдет региональный чемпионат «Навыки мудрых»

В профессионализме по стандартам WorldSkills посоревнуются гиды в возрасте 50+



В Республиканском многоуровневом колледже 26 и 27 февраля пройдет региональный чемпионат «Навыки мудрых» в рамках VI открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенции «Организация экскурсионных услуг», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



«Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов для профессионалов старше 50 лет, которое является частью специальной федеральной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение», национального проекта «Демография» при поддержке министерства труда и социальной защиты РФ, а также Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).



В этом чемпионате примут участие специалисты возрастной категории 50+. Они владеют всеми необходимыми навыками, которые современные работодатели предъявляют на рынке труда. А это говорит лишь о том, что работающие люди старше 50 лет постоянно совершенствуются, учатся, готовы конкурировать и делиться своим опытом.



Победитель в дальнейшем сможет принять участие в финале национального чемпионата «Навыки мудрых».



В рамках чемпионата состоится круглый стол «Межведомственное взаимодействие, как условие качественной подготовки специалистов среднего звена в области туризма», в котором примут участие представители профессиональных образовательных организаций, министерства образования и министерства туризма Бурятии, республиканского отделения союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия, предприятий и организаций сферы туризма.



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