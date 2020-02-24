Билеты на Сагаалган в Кремлевском дворце раскуплены

Жители Москвы проявили огромный интерес к празднованию Сагаалгана в Кремлевском дворце, где творческие коллективы Бурятии вместе с артистами Тувы и Калмыкии 25 и 26 февраля дадут грандиозные представления.
Билеты пользуются ажиотажным спросом. Как сообщил «Номер один» источник, близкий к организаторам московского празднования, к сегодняшнему дню (24 февраля) билеты на концерт, намеченный на 25 февраля, полностью раскуплены. На концерт, который пройдет 26 февраля, осталось около тысячи билетов. Отметим, вместимость Кремлевского дворца составляет шесть тысяч зрителей.
Как рассказывал «Номер один»
, репетиции проходят в очень напряженном режиме. Московскую публику ожидает уникальная программа
, сочетающая характерные особенности самобытной бурятской культуры и современные постановочные технологии. Свое мастерство представят москвичам и гостям столицы выдающиеся артисты и прославленные коллективы (в концертах примут участие около 300 человек), а также известные деятели искусства из Бурятии, среди которых всемирно известные художники и скульпторы Даши Намдаков, Зорикто Доржиев, Жигжит Баясхаланов.
Красивым «белоснежным» словом «Сагаалган – Белый месяц» называют Новый год по восточному календарю в Бурятии. Это один из самых любимых и почитаемых в Бурятии праздников. Хозяйка 2020 года – Белая металлическая мышь – откроет новый двенадцатилетний цикл, новую эпоху по Восточному лунному календарю. Монахи-астрологи уверены, что проворная и юркая мышь принесет людям решение материальных проблем и перемены в жизни. А какими они будут, зависит от того, как её встретить. Праздник начался сегодня, 24 февраля, и продлится целый месяц. Кремлевский дворец в эти дни наполнится атмосферой бурятских степей: дыханием вольного ветра, ароматом багульника, прохладой Священного моря Байкал.
Фото: egov-buryatia.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?