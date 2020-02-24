В финал конкурса «Учитель будущего» вышли две команды из Бурятии

«Мы были как Змей Горыныч о трех головах», - поделились секретом успеха финалисты



В финале конкурса «Учитель будущего» Бурятию представят команды: Жемчугской средней школы Тункинского района (село Жемчуг) и Республиканского многоуровневого колледжа из Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Мы вышли в финал потому, что очень хорошо друг друга знаем и давно работаем вместе. У нас очень сильный командный дух: мы знаем – у кого какие сильные стороны. Мы очень стремились попасть в финал и обязательно классно покажем весь Дальний Восток!» - поделилась впечатлениями Валентина Зайганова.



«Главное, что нам помогло победить — это слаженная работа в команде. Мы были как Змей Горыныч о трех головах: знали сильные стороны друг друга и интуитивно понимали, кто и за что будет ответственен на каждом этапе», - добавила Екатерина Рубцова.



Второй полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – среди участников из Дальневосточного федерального округа, который проходил в Дальневосточном федеральном университете с 21 по 23 февраля 2020 года, завершился во Владивостоке. Конкурс «Учитель будущего» проводится при поддержке министерства просвещения РФ.



«В течение трех дней 59 команд учителей (по три педагога в каждой) из одиннадцати регионов Дальневосточного федерального округа знакомились, общались, проходили конкурсные испытания и слушали лекции, приглашенных спикеров, – рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков. – По итогам полуфинала были определены 13 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего». Ими стали три команды Хабаровского края, по две команды от Приморского края, Магаданской области, Камчатского края и Бурятии, а также по одной команде от Амурской области и Забайкальского края».



На полуфинале во Владивостоке собрались команды всех регионов Дальнего Востока: по 10 команд от Хабаровского края и Бурятии, по 8 – от Приморья и Камчатки, по 5 команд от Якутии и Амурской области, по три команды из Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа и Магаданской области, а также по две команды учителей от Сахалинской области и Забайкальского края.



На церемонии награждения к участникам полуфинала обратился руководитель проекта «Учитель будущего» Андрей Богданцев. Он отметил, что одна из ключевых задач конкурса – формирование сообщества учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. «Очень приятно видеть, как на очных полуфиналах участники взаимодействуют друг с другом. За прошедшие три дня учителя одиннадцати регионов Дальнего Востока сблизились и сумели найти точки соприкосновения для дальнейшего сотрудничества. Именно это лежит в основе формирования сообщества учителей будущего», – подчеркнул Андрей Богданцев.



Для прошедших в финал учителей Дальневосточного федерального округа партнер конкурса издательство «Русское слово» подготовил подарки – сертификаты на бесплатное обучение (курсы повышения квалификации в объёме 36 часов) по программе, которую каждый учитель выберет самостоятельно.



Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал 19 ноября при поддержке министерства просвещения Российской Федерации. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель – поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал.



В финале победителей ждет заграничная поездка на стажировку и специальные образовательные события Мастерской управления «Сенеж». Кроме того, команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.



Профессиональный конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».



Фото: egov-buryatia.ru

