Эпидемия ОРВИ в Улан-Удэ пошла на спад

По сравнению с началом месяца заболеваемость снизилась в 2,5 раза





В Бурятии за прошедшую неделю зарегистрировано более четырех тысяч случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога на 32%, сообщили в Роспотребнадзоре.



В Улан-Удэ заболеваемость ОРВИ идет на снижение, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ниже в 1,4 раза. В возрастной группе от 7 до 14 лет также наблюдается снижение заболеваемости. По сравнению с началом февраля заболеваемость снизилась в 2,5 раза. На основании этого принято решение о возобновлении занятий в школах Улан-Удэ с 26 февраля, рассказали в ведомстве.



При этом в школах отменяется кабинетная система, сохраняет свое действие запрет на массовые мероприятия для детей и с участием детей. В организациях усилены дезинфекционный режим и мониторинг посещаемости занятий детьми.



По республике эпидпорог по заболеваемости превышен в шести районах (Баунтовский, Джидинский, Кижингинский, Муйский, Мухоршибирский, Северобайкальский) и в городе Северобайкальск.



Фото: «Номер один»