В Бурятии женщины-заключенные спели на бурятском языке

Также в колонии прошел показ коллекции стилизованных национальных костюмов





В женской колонии Бурятии (ИК-7 УФСИН России по РБ) в рамках празднования Сагаалгана прошло театрализованное представление в национальном бурятском стиле.

«Осужденные исполнили песни на бурятском языке и показали коллекцию стилизованных национальных костюмов, созданных женщинами, состоящими в кружке «Кройка и шитье». В мероприятии приняли участие аккомпаниатор центра культуры и досуга «Тоонто» при администрации Улан-Удэ Эржен Дымбрылова и модельер Оюна Очирова», рассказали в УФСИНе.





Гости поздравили осужденных с праздником. Они высоко оценили умение девушек представить себя и держаться на сцене, их творческие способности и артистичность.Фото: УФСИН России по РБ