Спортсменка из Бурятии выиграла еврокубок

Международный турнир прошел в Боснии

Улан-удэнка Наталья Шадрина выиграла III международный турнир по боксу «Euro cup 2020», который прошел в городе Биелина, Босния и Герцеговина.Спортсменка завоевала золотую медаль в весовой категории до 60 кг. Еще одну медаль завоевала Дарима Сандакова, которая заняла третье место в весовой категории до 69 кг. Напомним, тренируются спортсменки под руководством призера Олимпиады-2004 Бато-Мунко Ванкеева.Всего сборная России завоевала 6 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых наград, и заняла первое общекомандное место.Напомним, Сандакова и Шадрина проводят подготовку к европейскому олимпийскому квалификационному турниру, который пройдет в Лондоне с 13 по 24 марта. Девушки выступят вторыми номерами, а Людмила Воронцова - в качестве первого.Главный тренер женской команды Иван Шидловский рассказал о ходе подготовки сборной к европейской олимпийской квалификации."25 февраля они должны быть снова на сборе на озере Круглом. И тогда мы продолжим готовиться к европейской квалификации. И 4 марта по итогам двух сборов и двух соревнований будет объявлен окончательный состав на турнир в Лондоне. Могу сказать, что подготовка идет по плану. И еще очень радует, что никто не заболел, и нет травм. Лишь бы не сглазить. Для участия на турнире в Лондоне у нас уже официально заявлены по две спортсменки в каждой весовой категории. Но на сами соревнования поедет та, которая будет лучше готова на конкретный момент. И уже по итогам этих соревнований и сборов тренерский штаб 4 марта объявит состав", - сказал Шидловский.Фото Бато-Мунко Ванкеева, федерации бокса РФ