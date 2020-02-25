Бурятский фильм "Смерти нет" набрал в интернете миллион просмотров

Фильм вышел в сеть три недели назад

Меньше месяца понадобилось фильму, снятому в Бурятии, чтобы набрать первый миллион просмотров в Ютубе. Боевик "Смерти нет" снимался несколько лет и после проката в кинотеатрах вышел в сеть.Как говорится в описании фильма, главный герой - успешный и влиятельный бизнесмен, который погружен в воспоминания о своей молодости. Он воссоздает в памяти первую любовь, старых друзей, подростковые проблемы и мечты. Реальность время от времени вторгается в воспоминания, формируя контраст между эпохами.Фильм был залит в интернет 2 февраля и на днях преодолел отметку в 1 миллион просмотров и собрал почти 6 тысяч лайков.Ранее другая криминальная драма "Головар" набрала 10 миллионов просмотров на YouTube - на это ленте понадобился год. Также по многочисленным просьбам зрителей с ограниченными возможностями фильм был продублирован с тифлокомментариями.Фото - скриншот