Не вооружены, но опасны

Если вы задолжали банку и к вам пришли накачанные амбалы с требованием уплаты долга, то вы живете в «нулевых»

Сейчас на вооружении другое оружие, и оно не менее страшное, чем дубины и паяльники.Недавно приставы Бурятии в очередной раз привлекли к административной ответственности коллекторскую «Национальную службу взыскания». Она нарушала права должника, доводя его бесконечными звонками.На суде коллекторы, которым вменяли «излишнее воздействие на должника», привели невероятный по своей простоте аргумент: мол, это не мы звонили, а наш автоответчик. А с робота, как говорится, как с гуся вода. Кто знает, что творится в его электронном мозгу. Сегодня задолжавших жителей доводит, а завтра пойдет войной на человечество.Но суд аргументам коллекторов не внял и снова впаял им штраф. Потому что психологическое насилие – это тоже насилие. Сколько мобильников разбилось о стены после сотни-другой звонков «служб взыскания» в три часа ночи…Думается, что коллекторы, развивающие свои методики с невероятной скоростью, вскоре перейдут на еще более изощренные способы давления. Пустят в ход психологию, будут искать слабые места в психике должника и давить на них. Будут звонить сердобольной бабушке: «Вы же не хотите, чтобы новорожденные котята оказались в ведре?». Или отъявленному панку: «Прослушайте, пожалуйста, очередной хит топового рэп-исполнителя…».