В Бурятии осужденный пожаловался на администрацию колонии

Зеку не выплачивали пособие





В Бурятскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обратился осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 УФСИН России по Бурятии. Зек пожаловался, что администрация учреждения не выплачивала ему пособие по временной нетрудоспособности.

«Начальнику колонии внесено представление, по результатам рассмотрения которого пособие выплачено. Сотрудник колонии привлечен к дисциплинарной ответственности», рассказали в надзорном ведомстве.Всего в 2019 году на личный прием к прокурору обратился 121 осужденный, рассмотрено 373 обращения. По выявленным нарушениям закона принимались меры прокурорского реагирования. Все акты рассмотрены, законные права осужденных восстановлены, отметили в прокуратуре Бурятии.Фото: «Номер один»