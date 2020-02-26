Фестиваль «Байкальская миля» поставили в экологические рамки

Их надо строго соблюдать, но это лучше полного запрета автогонок, как случилось в Иркутской области



Территориальные управления Росрыболовства и Росводресурсов потребовали от оргкомитета фестиваля скорости «Байкальская миля» неукоснительного соблюдения требований законодательства в области водных отношений в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Байкала.сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Заезды должны проходить на специально подготовленных трассах. Согласно природоохранным требованиям, въехать на лед могут только техника участников и организаторов фестиваля. Автомобили организаторов фестиваля должны быть размещены на парковке. Организаторами должны быть применены специальные меры по предотвращению протечек: регламентом мероприятия предписаны технические устройства, предотвращающие протечки технических жидкостей. Все транспортные средства перед заездом должны пройти техническую комиссию на соответствие требованиям экологической безопасности.







При допущении протечек технических жидкостей на лед должны применяться абсорбирующие вещества для сбора и удаления нефтепродуктов. По окончанию застройки стартовой площадки, во время проведения мероприятия, а также после демонтажа площадки должна проводиться уборка территории. Во время проведения фестиваля должен проводиться раздельный сбор мусора, оборудованы биотуалеты с герметичными выгребами.



Для контроля за соблюдением экологических требований состав общественной комиссии. А обязательным условием участия в фестивале является экологический сбор с участников в размере 5000 руб, оплачиваемый на стадии подачи заявки и полностью адресуемый в проекты по сохранению озера Байкал.







Заметим, что жесткие требования, все-таки, лояльны к любителям скорости. В соседней Иркутской области Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура не допустила проведение автогонок Слюдянском озере, которые планировались областным региональным отделением Российской автомобильной федерации и муниципалитетом на 24 февраля.



Как сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре, организаторы не учли, что озеро является особо охраняемой природной территорией регионального значения - памятником природы. ООПТ создана в целях сохранения и поддержания в неизмененном состоянии уникального ландшафта, важного в природоохранном, эстетическом, просветительском и рекреационном отношении. Одна из задач образования памятника природы – это снижение уровня антропогенного воздействия в целях сохранения краснокнижных видов растений, а также водно-болотного угодья, необходимого для миграции и гнездования птиц.



Поскольку законодательством об охране окружающей среды на территориях памятников природы и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности, прокурор объявил предостережение главе Слюдянского района недопустимости нарушений требований закона.





Фестиваль «Байкальская миля» впервые прошел в прошлом году с 15 по 17 марта на льду Байкала в Максимихе. Он собрал 23 лучших спортсмена России, которые постарались побить свои рекорды на льду озера. Установлено несколько мировых рекордов. Они фиксировались комиссией из профессиональных судей, в состав которой вошли эксперты из России, Франции и США, и в том числе рекордсмены легендарных гонок на озере Бонневилль в США. Бонневиль - соленое озеро на северо-западе штата Юта США. Место, где собираются всемирно-известные гонщики и инженеры крупных автомобильных предприятий мира, широко известное двумя высокоскоростными автотрассами, которые проложены по поверхности озера под разными углами. Ровная соляная поверхность озера Бонневилль позволяет транспортным средствам развивать скорость более 1000 км/ч.



Фото: baikalmile.com Территориальные управления Росрыболовства и Росводресурсов потребовали от оргкомитета фестиваля скорости «Байкальская миля» неукоснительного соблюдения требований законодательства в области водных отношений в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Байкала.сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Заезды должны проходить на специально подготовленных трассах. Согласно природоохранным требованиям, въехать на лед могут только техника участников и организаторов фестиваля. Автомобили организаторов фестиваля должны быть размещены на парковке. Организаторами должны быть применены специальные меры по предотвращению протечек: регламентом мероприятия предписаны технические устройства, предотвращающие протечки технических жидкостей. Все транспортные средства перед заездом должны пройти техническую комиссию на соответствие требованиям экологической безопасности.При допущении протечек технических жидкостей на лед должны применяться абсорбирующие вещества для сбора и удаления нефтепродуктов. По окончанию застройки стартовой площадки, во время проведения мероприятия, а также после демонтажа площадки должна проводиться уборка территории. Во время проведения фестиваля должен проводиться раздельный сбор мусора, оборудованы биотуалеты с герметичными выгребами.Для контроля за соблюдением экологических требований состав общественной комиссии. А обязательным условием участия в фестивале является экологический сбор с участников в размере 5000 руб, оплачиваемый на стадии подачи заявки и полностью адресуемый в проекты по сохранению озера Байкал.Заметим, что жесткие требования, все-таки, лояльны к любителям скорости. В соседней Иркутской области Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура не допустила проведение автогонок Слюдянском озере, которые планировались областным региональным отделением Российской автомобильной федерации и муниципалитетом на 24 февраля.Как сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре, организаторы не учли, что озеро является особо охраняемой природной территорией регионального значения - памятником природы. ООПТ создана в целях сохранения и поддержания в неизмененном состоянии уникального ландшафта, важного в природоохранном, эстетическом, просветительском и рекреационном отношении. Одна из задач образования памятника природы – это снижение уровня антропогенного воздействия в целях сохранения краснокнижных видов растений, а также водно-болотного угодья, необходимого для миграции и гнездования птиц.Поскольку законодательством об охране окружающей среды на территориях памятников природы и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности, прокурор объявил предостережение главе Слюдянского района недопустимости нарушений требований закона. Как сообщал «Номер один» , в Бурятии в селе Максимиха Баргузинского района с 27 февраля по 1 марта во второй раз состоится фестиваль скорости «Байкальская миля», который соберет гостей со всей России и зарубежья на зимнем Байкале, сообщили в пресс-службе правительства республики. Участие в фестивале примут участие 70 команд, среди которых команды из России, Франции, Германии, Польши, Италии. Все они готовы покорить лед зимней трассы. В «Байкальской миле» участвуют как спортсмены с мировыми именами, так и любители. Мотоциклы, спорткары, багги, карты - более 110 единиц уникальной техники, разработанной и модернизированной специально для этого события, придадут ему особенный колорит.Фестиваль «Байкальская миля» впервые прошел в прошлом году с 15 по 17 марта на льду Байкала в Максимихе. Он собрал 23 лучших спортсмена России, которые постарались побить свои рекорды на льду озера. Установлено несколько мировых рекордов. Они фиксировались комиссией из профессиональных судей, в состав которой вошли эксперты из России, Франции и США, и в том числе рекордсмены легендарных гонок на озере Бонневилль в США. Бонневиль - соленое озеро на северо-западе штата Юта США. Место, где собираются всемирно-известные гонщики и инженеры крупных автомобильных предприятий мира, широко известное двумя высокоскоростными автотрассами, которые проложены по поверхности озера под разными углами. Ровная соляная поверхность озера Бонневилль позволяет транспортным средствам развивать скорость более 1000 км/ч.Фото: baikalmile.com