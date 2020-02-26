26.02.2020
В Улан-Удэ приостановлены занятия во всех школах

В Улан-Удэ приостановлены занятия во всех школах

Это сделано в связи с письмами об угрозе жизни детей, поступившими на электронную почту отдельных школ

 В Улан-Удэ приостановлены занятия во всех школах города связи с поступившими сообщениями об угрозе жизни детей на электронную почту отдельных школ.

Дети эвакуированы согласно инструкции. Сейчас здания образовательных учреждений обследуют сотрудники Росгвардии. После завершения обследования учебный процесс будет возобновлен, о чем будет дополнительно сообщено руководителям образовательных учреждений и СМИ, сообщили в администрации Улан-Удэ.

Как информировал «Номер один», массовая эвакуация школ проводится также в Хабаровске, Благовещенске, Комсомсомольске-на-Амуре и других городах.

Фото: «Номер один»
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