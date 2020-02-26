Это сделано в связи с письмами об угрозе жизни детей, поступившими на электронную почту отдельных школ



В Улан-Удэ приостановлены занятия во всех школах города связи с поступившими сообщениями об угрозе жизни детей на электронную почту отдельных школ.



Дети эвакуированы согласно инструкции. Сейчас здания образовательных учреждений обследуют сотрудники Росгвардии. После завершения обследования учебный процесс будет возобновлен, о чем будет дополнительно сообщено руководителям образовательных учреждений и СМИ, сообщили в администрации Улан-Удэ.







Фото: «Номер один» В Улан-Удэ приостановлены занятия во всех школах города связи с поступившими сообщениями об угрозе жизни детей на электронную почту отдельных школ.Дети эвакуированы согласно инструкции. Сейчас здания образовательных учреждений обследуют сотрудники Росгвардии. После завершения обследования учебный процесс будет возобновлен, о чем будет дополнительно сообщено руководителям образовательных учреждений и СМИ, сообщили в администрации Улан-Удэ. Как информировал «Номер один» , массовая эвакуация школ проводится также в Хабаровске, Благовещенске, Комсомсомольске-на-Амуре и других городах.Фото: «Номер один»