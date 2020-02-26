В Бурятии сельский детсад строил «безбашенный» кран

Приставы остановили работу крана, который не имел защиты от возможных аварий



В Бурятии судебные приставы Иволгинского районного отдела приостановили на 90 суток работу башенного крана, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «СК Спецстрой», сообщили в республиканском управлении ФССП.



Основанием для приостановления производственной техники послужили нарушения, выявленные сотрудниками Ростехнадзора в ходе внеплановой проверки. Как стало известно, компания эксплуатировала башенный кран на объекте строительства детского сада в селе Гурульба Иволгинского района с нарушениями требований законодательства в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.



Надзорные органы отмечают, что у крана не работали ограничители рабочих движений на механизме поворота, передвижения грузовой тележки, подъема груза, указатели скорости ветра, регистратор параметров работы крана, а также ослаблено крепление параметров работы крана.



В рамках исполнительного производства судебные приставы Иволгинского районного отдела немедленно выехали в Гурульбу для приостановления работы опасного башенного крана. На месте совершения исполнительных действий сотрудники ведомства опечатали производственную технику и предупредили должника об административной и уголовной ответственности в случае несанкционированного возобновления деятельности.



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