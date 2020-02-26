Сессия «Школы экологического предпринимательства» пройдет в Танхое

В ней примут участие авторы бизнес-проектов из Улан-Удэ и сел Бурятии







Зимнюю сессию «Школы экологического предпринимательства» (ШЭПР) проведет с 27 февраля по 1 марта в Танхое с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества фонд «Возрождение земли Сибирской». Среди 44 заявок на участие эксперты ШЭПР выбрали 20 идей экобизнесов, которые участники сессии за четыре дня преобразуют в рабочие бизнес-проекты.



Как сообщили в пресс-службе ШЭПР, отбор на зимнюю сессию прошли проекты по развитию инклюзивного туризма в Байкальске и созданию оздоровительного конного тура, шоколадной мастерской и музыкального аудиогида, организации раздельного сбора мусора и переработки органических отходов, производству вяленой ягоды с сахаром и открытию творческо-ремесленной мастерской.



Работать над своими идеями будут начинающие предприниматели из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Улан-Удэ,Читы, поселков Глубокая и Западный, села Хомутово Иркутской области и поселков Усть-Баргузин и Танхой, а также сел Корсаково и Новый Заган Бурятии.



«Впервые у нас поступило так много заявок — 44, а взять мы могли только 20 проектов в работу. Отбор был очень жестким. Впервые у нас будут проекты по развитию конного туризма — сразу два. И это не просто идеи, а действующие конюшни с обученными лошадьми. Впервые мы в рамках сессии нашей школы готовим будущих наставников для сопровождения проектов по окончании школы. Работа будет насыщенная и интересная!», - рассказывает Елена Творогова, руководитель фонда «Возрождение земли Сибирской»:



Напомним, что ШЭПР — это проект фонда «Возрождение земли Сибирской» по поддержке и развитию экологических бизнес-идей и бизнес-проектов в Байкальском регионе. С 2012 года 582 человека на 16 очных сессиях школы заявили 289 бизнес-идей, из них 34 проекта уже запустили, а 44 проекта стартуют в ближайший год. Выпускники ШЭПР — это производители натуральной косметики «Вдохновение» и рыжикового масла «Куйтунское», создатели благотворительного магазина «Вторник», арт-резиденции «Устье», магазина экоодежды Tato Store в Иркутске, сувенирной лавки «Лесная лавка», магазина добра «Синица», фермы «Милаша», мастерской «Деревяшка» и другие экопредприниматели.



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Фото: ШЭПР Зимнюю сессию «Школы экологического предпринимательства» (ШЭПР) проведет с 27 февраля по 1 марта в Танхое с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества фонд «Возрождение земли Сибирской». Среди 44 заявок на участие эксперты ШЭПР выбрали 20 идей экобизнесов, которые участники сессии за четыре дня преобразуют в рабочие бизнес-проекты.Как сообщили в пресс-службе ШЭПР, отбор на зимнюю сессию прошли проекты по развитию инклюзивного туризма в Байкальске и созданию оздоровительного конного тура, шоколадной мастерской и музыкального аудиогида, организации раздельного сбора мусора и переработки органических отходов, производству вяленой ягоды с сахаром и открытию творческо-ремесленной мастерской.Работать над своими идеями будут начинающие предприниматели из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Улан-Удэ,Читы, поселков Глубокая и Западный, села Хомутово Иркутской области и поселков Усть-Баргузин и Танхой, а также сел Корсаково и Новый Заган Бурятии.«Впервые у нас поступило так много заявок — 44, а взять мы могли только 20 проектов в работу. Отбор был очень жестким. Впервые у нас будут проекты по развитию конного туризма — сразу два. И это не просто идеи, а действующие конюшни с обученными лошадьми. Впервые мы в рамках сессии нашей школы готовим будущих наставников для сопровождения проектов по окончании школы. Работа будет насыщенная и интересная!», - рассказывает Елена Творогова, руководитель фонда «Возрождение земли Сибирской»:Напомним, что ШЭПР — это проект фонда «Возрождение земли Сибирской» по поддержке и развитию экологических бизнес-идей и бизнес-проектов в Байкальском регионе. С 2012 года 582 человека на 16 очных сессиях школы заявили 289 бизнес-идей, из них 34 проекта уже запустили, а 44 проекта стартуют в ближайший год. Выпускники ШЭПР — это производители натуральной косметики «Вдохновение» и рыжикового масла «Куйтунское», создатели благотворительного магазина «Вторник», арт-резиденции «Устье», магазина экоодежды Tato Store в Иркутске, сувенирной лавки «Лесная лавка», магазина добра «Синица», фермы «Милаша», мастерской «Деревяшка» и другие экопредприниматели.Подробнее о проекте и участниках читайте на сайте Фото: ШЭПР