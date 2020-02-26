В Бурятии стали безопаснее федеральные автотрассы

Количество ДТП и число пострадавших в них снизились на 13 процентов



В 2019 году на федеральных автодорогах сети управления «Южный Байкал» (Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край) по сравнению с предыдущим годом количество ДТП сократилось на 13%, одновременно снизилось и число пострадавших – на 13%.



Как сообщили в пресс-службе управления, это результат приведения в нормативное состояние и дополнительного обустройства подведомственной сети дорог в 2019 году.



Установлено 11 комплексов фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения; четыре светофора, два из которых в Улан-Удэ, один в Иволгинском районе Бурятии еще один в Слюдянке Иркутской области. Кроме того, на подведомственной сети установлено 1054 дорожных знака, 29 км металлического барьерного ограждения в необходимых местах, нанесена горизонтальная дорожная разметка из износостойкого термопластика на 24,5 км, смонтировано 4 км пешеходного ограждения на пешеходных переходах, автобусных остановках.



Кроме того, приоритетное значение в области обеспечения безопасности дорожного движения имеет строительство, реконструкция, ремонт и содержанию автомобильных дорог федерального значения и искусственных сооружений на них.



В 2019 году на подведомственной сети «Южного Байкала» отремонтировано в общей сложности свыше 150 км дорог, в том числе 27,6 км – капитально; выполнено устройство защитных слоев дорожного покрытия на 36,7 км. Кроме того, реконструировано почти 7 км Р-258 «Байкал» с 464-го по 470-й км.



В оперативном управлении ФКУ упрдор «Южный Байкал» находится 1054 км федеральных автодорог, проходящих по территории трех субъектов РФ (Республика Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край). Это участки автомобильных дорог Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией и А-333 Култук – Монды – граница с Монголией.



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