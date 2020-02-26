В Бурятии внук легендарного снайпера подарил району архив о деде

В Мухоршибирском районе создадут электронный архив, который станет основой книги о боевом пути Цырен-Даши Доржиева



Внук снайпера Цырен-Даши Доржиева преподнес Мухоршибирскому району бесценный подарок. Баир Бато-Далаевич вручил Анне Федоровой, директору Мухоршибирской централизованной библиотечной системы, архив, собиравшийся им на протяжении многих лет.



Это - документальный рассказ о боевом пути нашего знаменитого земляка. Десятки фотографий, письма, телеграммы, наградные листы, другие данные сейчас проходит оцифровку в Мухоршибирской межпоселенческой библиотеке, сообщили в минкультуры Бурятии. В результате в районе появится свой электронный архив, на основании которого уже запланировано издание сборника о боевом пути Доржиева. После окончания оцифровки архив вернут его владельцу.



Цырен-Даши Ринчинович Доржиев - советский снайпер, воевал на Северо-Западном фронте, уничтожил 297 немецких солдат и офицеров и один самолет. Будущий снайпер родился в 1912 году в улусе Барай Адаг (Усть-Бар) Верхнеудинского округа Забайкальской области (ныне в Мухоршибирском районе Бурятии) в семье крестьянина-бедняка. Его отец был кузнецом, столяром и чеканщиком. Кроме этого занимался охотой. Цырен-Даши с 14 лет ходил на охоту вместе с отцом, который научил его меткой стрельбе, чтению звериных следов в тайге, охотничьей маскировке.



Когда началась Великая Отечественная война, Цырен-Даши в августе 1941 года добровольцем уходит на фронт. На первых порах он служил при полевой кухне, доставляя на конной повозке продовольствие. Такая служба не могла удовлетворить Цырен-Даши. Он обращается к командиру своего подразделения и говорит ему, что хотел бы стать снайпером. Командир удовлетворяет просьбу сибирского охотника и переводит его в 645-й стрелковый полк 202-й стрелковой дивизии 11-й армии Северо-Западного фронта. В ноябре 1941 года Цырен-Даши Доржиев открывает счет своим победам: из замаскированного места уничтожает двух солдат вермахта, вышедших из блиндажа. 17 июня 1942 года командование Северо-Западного фронта наградило Цырен-Даши Доржиева орденом Ленина. Помимо охоты на живую силу противника Цырен-Даши Доржиев обучает новые кадры снайперов. 30 декабря снайпер, сержант Цырен-Даши Доржиев получил тяжелое осколочное ранение в голову, а 3 января 1943 года он скончался от смертельной раны в полевом госпитале «Валдай». Похоронен селе Мануйлово Парфинского района Новгородской области, в 30 километрах от города Старая Русса. За 17 месяцев своего короткого боевого пути Цырен-Даши Доржиев уничтожил 297 немецких солдат и офицеров и сбил один самолет.



Фото: minkultrb.ru

