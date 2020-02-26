Большинство россиян стали опасаться коронавируса

При этом две трети убеждены, что российские медики смогут защитить население



Коронавирус опаснее, чем сезонный грипп, но медицинские и эпидемиологические службы России смогут защитить население страны в случае реальной угрозы эпидемии, считают более половины россиян, сообщает



Абсолютное большинство россиян слышали о вспышке болезни, вызванной коронавирусом, произошедшей в начале этого года в Китае — 99%, из них декларируют высокую осведомленность о сложившейся ситуации 68%.



Более половины информированных о вспышке заболевания считают, что коронавирус опаснее, чем сезонный грипп (59%), чаще такого мнения придерживаются россияне старше 60 лет (67%) и в возрасте 18-24 лет (64%). Четверть считают, что коронавирус равен по опасности сезонному гриппу (26%).



Половина россиян, информированных о болезни, опасаются заболеть или что заболеют их близкие (52%). Однако среди них только один из десяти предполагает, что вероятность заболеть скорее высокая (11%), в то время как более половины (60%) убеждены в низкой вероятности заразиться этой болезнью. Уверенность в том, что ни им, ни их близким не грозит данное заболевание, испытывают треть слышавших о болезни (28%), эта доля выше в крупных городах: 35% в столицах, 33% в городах-миллионниках.



От заболевания, вызванного коронавирусом, можно защититься, считают 64%, чаще молодые респонденты 18-24 лет (73%). По мнению слышавших о болезни, чтобы обезопасить себя и свою семью от коронавируса, необходимо: мыть руки и соблюдать гигиену (37%), избегать массового скопления людей (32%), носить маску (23%), отказаться от поездок в Китай и путешествий в другие страны (11%), а также не контактировать с больными или потенциально больными людьми (8%).



Российские медицинские и эпидемиологические службы смогут защитить население России от распространения коронавируса в случае реальной угрозы, считают 67% респондентов, причем 17% демонстрируют крайнюю степень уверенности. Чаще убеждены в этом россияне старше 60 лет — среди них эта доля составляет 75%. Треть информированных (28%), напротив, более скептичны в отношении распространения данного заболевания и считают, что в случае реальной угрозы эпидемии у медицинских и эпидемиологических служб не будет возможности защитить от него население страны.



Между тем,



Фото: ВЦИОМ Коронавирус опаснее, чем сезонный грипп, но медицинские и эпидемиологические службы России смогут защитить население страны в случае реальной угрозы эпидемии, считают более половины россиян, сообщает ВЦИОМ . Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные опроса россиян о вспышке болезни, вызванной коронавирусом, ее опасности и способах борьбы с ней.Абсолютное большинство россиян слышали о вспышке болезни, вызванной коронавирусом, произошедшей в начале этого года в Китае — 99%, из них декларируют высокую осведомленность о сложившейся ситуации 68%.Более половины информированных о вспышке заболевания считают, что коронавирус опаснее, чем сезонный грипп (59%), чаще такого мнения придерживаются россияне старше 60 лет (67%) и в возрасте 18-24 лет (64%). Четверть считают, что коронавирус равен по опасности сезонному гриппу (26%).Половина россиян, информированных о болезни, опасаются заболеть или что заболеют их близкие (52%). Однако среди них только один из десяти предполагает, что вероятность заболеть скорее высокая (11%), в то время как более половины (60%) убеждены в низкой вероятности заразиться этой болезнью. Уверенность в том, что ни им, ни их близким не грозит данное заболевание, испытывают треть слышавших о болезни (28%), эта доля выше в крупных городах: 35% в столицах, 33% в городах-миллионниках.От заболевания, вызванного коронавирусом, можно защититься, считают 64%, чаще молодые респонденты 18-24 лет (73%). По мнению слышавших о болезни, чтобы обезопасить себя и свою семью от коронавируса, необходимо: мыть руки и соблюдать гигиену (37%), избегать массового скопления людей (32%), носить маску (23%), отказаться от поездок в Китай и путешествий в другие страны (11%), а также не контактировать с больными или потенциально больными людьми (8%).Российские медицинские и эпидемиологические службы смогут защитить население России от распространения коронавируса в случае реальной угрозы, считают 67% респондентов, причем 17% демонстрируют крайнюю степень уверенности. Чаще убеждены в этом россияне старше 60 лет — среди них эта доля составляет 75%. Треть информированных (28%), напротив, более скептичны в отношении распространения данного заболевания и считают, что в случае реальной угрозы эпидемии у медицинских и эпидемиологических служб не будет возможности защитить от него население страны.Между тем, как сообщал «Номер один» , опасная болезнь подходит все ближе к Бурятии. От коронавируса умер первый гражданин Монголии. Мужчина проходил лечение в Южной Корее, куда на заработки часто ездят жители республики.Фото: ВЦИОМ