В Бурятии возобновляют капремонт федеральной автодороги

Трасса А-333 Култук – Монды – граница с Монголией обновится с 86-го по 120-й км

Федеральные дорожники возобновили подготовительные работы к капитальному ремонту федеральной автотрассы А-333 Култук – Монды – граница с Монголией в Тункинском районе с 86-го по 120-й км, сообщили в управлении дорог «Южный Байкал».Работы на 34-километровом участке автодороги были начаты в прошлом году, 4 км из которых приведены в нормативное состояние. Социальная значимость ремонта заключается в улучшении транспортного сообщения между пятью населенными пунктами, в том числе с районным центром.В ходе капитального ремонта планируется замена и усиление конструкции дорожной одежды, а также покрытия с использованием износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также специалисты построят систему водоотвода, смонтируют систему электротроосвещения на автобусных остановках и пешеходных переходах, установят металлическое барьерное ограждения, новые дорожные знаки, километровые столбы, нанесут горизонтальную разметку.На время капремонта этого участка федеральной автотрассы в Тункинском районе устроят объездную дорогу. Она позволит минимизировать неудобства, связанные с производством дорожных работ, для жителей пяти населенных пунктов и водителей транзитного транспорта.Отметим, максимальная скорость движения в местах производства работ: 20 км/ч в границах населенных пунктов и 40 км/ч вне населенных пунктов.Фото: fedroad-bur.ru