Эвенки Бурятии раскритиковали эвенкийский танец в Кремле

Причина - несоответствие требованиям аутентичности







По мнению лидеров эвенкийской общественности Бурятии, танец «Осорой», исполненный 25 февраля театром «Байкал» на сцене Кремлевского дворца на праздновании Сагаалгана, оказался далек от традиционных канонов. На взгляд эвенкийских общественников, постановка «Байкала» в действительности представляла собой «сборную солянку» из элементов танцев народов Севера.

Наиболее эмоционально высказалась представитель Ассоциации коренных малочисленных народов Бурятии Анна Найканчина.«Испытала жуткий шок и стыд за извращенное действо на сцене кремлевского дворца. Это же надо так испохабить традиционную культуру эвенков! Кто же является автором эвенкийского танца? Просто позор! Так нельзя!», - заявила в «Фейсбуке» Анна Найканчина.По ее мнению, постановку «Байкала» нельзя назвать эвенкийским танцем. Там много элементов чукотско-эскимосской культуры, движения характерны скорее для танцев ительменов и коряков. Судорожные пляски и прыжки особо не характерны для тунгусов.«Постановщиком эвенкийского танца являюсь я, и поэтому все претензии ко мне, и можем, если вы хотите, обсудить вопросы по развитию эвенкийской культуры. Я, как правило, не занимаюсь предметом своей работы, не изучив основательно все стороны. Очень печально, что вам не понравилось. Думаю, вы больше меня знаете эвенкийский танец», - ответил общественнице руководитель театра «Байкал» Дандар Бадлуев.Критически постановку «Байкала» оценила и председатель национально-культурной автономии эвенков Бурятии Мария Бадмаева.- Поскольку театр «Байкал» первый ансамбль в республике, он должен сохранять традиции ее народов. Он должен черпать материал из народных истоков, культуру танца надо сохранять. Я в свое время говорила Бадлуеву, чтобы они подготовили хорошую программу по эвенкийским танцам. Но в их постановке есть элементы корякских плясок, в основном даже бурятские элементы преобладают, с высокими прыжками, что нехарактерно для эвенкийского танца, - говорит Мария Бадмаева.По ее мнению, давно необходимо навести порядок и в хореографии эвенков, и в пошиве национальных костюмов. Так как в традиционные танцы и узоры часто привносят элементы других народов Севера – ненцев, коряков, ительменов и чукчей. В результате оригинальная эвенкийская культура вытесняется неким суррогатом, обобщенным образом народов севера.Неоднозначно постановку «Байкала» оценили и другие представители эвенков Бурятии. При этом они отметили, что сама идея популяризации культуры эвенков на сцене Кремля – удачна, и театр «Байкал» все же не заслуживает огульной критики. Учитывая вполне аутентичные эвенкийские костюмы и вокал эвенков из Курумканского района, и вообще, обращение к культуре эвенков характеризует «Байкал» с положительной стороны. Также они выразили недоумение неожиданным резким выступлением Анны Найканчиной, отмечая, что к культурным мероприятиям эвенков она обычно проявляет не столь большой интерес.Директор республиканского центра эвенкийской культуры «Арун» Надежда Шеметова от публичных оценок постановки «Байкала» воздержалась, прокомментировав, что специалисты центра всегда готовы дать консультацию, чтоб эвенкийские танцы и костюмы выглядели аутентично.- Возможно, эвенкийская культура требует сегодня к себе большего внимания. Нужно уметь сохранять аутентичность, при этом развивая новые формы, - считает Надежда Шеметова.Фото: скриншот видео выступления театра «Байкал»