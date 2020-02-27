В Бурятии железнодорожные станции опасны

На них нет пропускного режима, охраны, средств досмотра



В Бурятии нарушаются требования законодательства о транспортной безопасности железнодорожных станций. К такому выводу пришла Бурятская транспортная прокуратура после проверок, проведенных в 2019 году.



Установлено, что планы безопасности железнодорожных станций не реализованы – не организован пропускной режим, отсутствует охрана, средства досмотра, не оборудованы контрольно-пропускные пункты и т. д. Кроме того, несмотря на изменение требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, дополнительная оценка их уязвимости до настоящего времени не проведена, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Бурятская транспортная прокуратура направила в Мещанский районный суд Москвы направлены три исковых заявления об обязании РЖД устранить нарушения требований законодательства о транспортной безопасности. Определением Мещанского районного суда исковые заявления переданы для рассмотрения по месту нахождения большинства доказательств в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ.



Он удовлетворил исковые требования прокурора - на ОАО «РЖД» возложена обязанность принять меры по проведению дополнительной оценки уязвимости железнодорожных станций.

Решения суда пока не вступили в законную силу.



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