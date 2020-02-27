В Бурятии в собственность государства вернули 1,3 тонны нефрита

Его изъяла полиция в рамках доследственных проверок, после которых камень остался невостребованным



В Бурятии прокуратура Иволгинского района установила, что местным отделом МВД России в рамках доследственных проверок изъято 1,3 тонны нефрита, который по завершению проверок остался невостребованным. Прокурор района направил в суд заявления о признании нефрита бесхозным имуществом и обращении его в собственность государства.



Октябрьский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил, нефрит обращен в собственность Российской Федерации с передачей в межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом для дальнейшего распоряжения, сообщили в прокуратуре Бурятии.







Им вносятся поправки в Уголовный кодекс РФ. Так, за «совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома». Так, лица, ранее попадавшие под аналогичную статью КоАП РФ, могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн рублей либо лишиться свободы на срок до двух лет. Крупная партия камней, стоимость которой превышает 2,25 млн рублей, повышает ответственность. Штраф может достигнуть 2 млн рублей, тюремный срок - до четырех лет.



Нефрит - полудрагоценный минерал, включенный в перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз. Бурятия, в которой сосредоточено более 90% российских запасов нефрита, находится в тройке ведущих поставщиков минерала на международный рынок. В республике имеется около 15 месторождений нефрита с различными качественными характеристиками: разной текстуры, цвета (от почти белого со всеми оттенками зеленого до почти черного). Ежегодно в регионе добывают более 270 тонн этого камня. Контрабандисты постоянно пытаются нелегально вывозить его в Китай, где нефрит называют «зеленым золотом». Цена минерала в КНР может доходить до тысячи долларов за килограмм в зависимости от качества. При этом, так называемые «окатыши» (камни поднятые из рек) правильной или оригинальной формы могут стоить и гораздо дороже.



Фото: egov-buryatia.ru В Бурятии прокуратура Иволгинского района установила, что местным отделом МВД России в рамках доследственных проверок изъято 1,3 тонны нефрита, который по завершению проверок остался невостребованным. Прокурор района направил в суд заявления о признании нефрита бесхозным имуществом и обращении его в собственность государства.Октябрьский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил, нефрит обращен в собственность Российской Федерации с передачей в межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом для дальнейшего распоряжения, сообщили в прокуратуре Бурятии. Как сообщал «Номер один» , в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий крупные штрафы и лишение свободы за сделки, связанные с самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями.Им вносятся поправки в Уголовный кодекс РФ. Так, за «совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома». Так, лица, ранее попадавшие под аналогичную статью КоАП РФ, могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн рублей либо лишиться свободы на срок до двух лет. Крупная партия камней, стоимость которой превышает 2,25 млн рублей, повышает ответственность. Штраф может достигнуть 2 млн рублей, тюремный срок - до четырех лет.Нефрит - полудрагоценный минерал, включенный в перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз. Бурятия, в которой сосредоточено более 90% российских запасов нефрита, находится в тройке ведущих поставщиков минерала на международный рынок. В республике имеется около 15 месторождений нефрита с различными качественными характеристиками: разной текстуры, цвета (от почти белого со всеми оттенками зеленого до почти черного). Ежегодно в регионе добывают более 270 тонн этого камня. Контрабандисты постоянно пытаются нелегально вывозить его в Китай, где нефрит называют «зеленым золотом». Цена минерала в КНР может доходить до тысячи долларов за килограмм в зависимости от качества. При этом, так называемые «окатыши» (камни поднятые из рек) правильной или оригинальной формы могут стоить и гораздо дороже.Фото: egov-buryatia.ru