Жительницу Бурятии заставили заплатить за землю, полученную обманом

Для этого прокуратуре пришлось дойти до Верховного суда







Как сообщили в прокуратуре Бурятии, несколько лет назад жительница сельского поселения «Саянтуйское» по фиктивной выписке из похозяйственной книги оформила право собственности на земельный участок, на котором впоследствии построила жилой дом. Обман вскрылся, и в 2016 году должностное лицо, выдавшее фиктивную выписку, привлекли к уголовной ответственности.

Поскольку незаконно полученная земля осталась в собственности женщины, прокурор Тарбагатайского района обратился в суд с иском о взыскании с нее рыночной стоимости участка.Районный суд в удовлетворении иска прокурора отказал. Суд пришел к выводу, что необходимо требовать возвращения самого земельного участка, а не его стоимости.Не согласившись с таким решением, прокурор обжаловал его. Верховный суд встал на сторону надзорного ведомства и иск удовлетворил.Фото: «Номер один»