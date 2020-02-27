Проходчик отсудил у золотодобывающего предприятия 250 тыс руб

В эту сумму суд оценил компенсацию морального вреда за профессиональные заболевания



Судебные приставы Железнодорожного районного отдела Улан-Удэ взыскали с золотодобывающего предприятия компенсацию морального вреда в размере 250 тыс рублей в связи с профессиональным заболеванием работника, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Мужчина в период работы проходчиком 5-6 разряда на участке подземных горных работ горнодобывающего комплекса получил профессиональные заболевания. У работника установлены профессиональная двусторонняя нейросенсорная тугоухость с умеренной степенью снижения слуха, а также вибрационная болезнь, связанная с полинейропатией верхних конечностей. Причинами профессионального заболевания явились длительное воздействие шума и уровней локальной и общей вибрации, не соответствующих требованиям санитарных правил и нормативов.



В связи с нравственными и физическими страданиями мужчина обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Суд требования истца удовлетворил частично и присудил выплатить ему компенсацию в размере 250 тысяч руб.



В службе судебных приставов было возбуждено исполнительное производстве, в рамках которого решение суда исполнено в кратчайшие сроки после вручения судебным приставом процессуальных документов и разъяснения норм законодательства. На сегодняшний день права работника восстановлены в полном объеме.



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