Жителям Улан-Удэ предложили жаловаться на сосульки

Сделать это можно через сервис «Активный горожанин»



В Улан-Удэ продолжаются работы по очистке крыш, фасадов зданий, мостов, путепроводов и остановок от снега и сосулек.

Комитет городского хозяйства довел информацию до управляющих организаций и ТСЖ о необходимости в ежедневном режиме обследовать кровли домов на наличие наледи. Аналогичную работу по мониторингу ведут районные администрации, сообщили в пресс-службе мэрии.



- Если управляющая компания, ТСЖ или владелец здания своевременно не очищают крыши от снега и есть угроза обрушения сосулек, жители Улан-Удэ могут воспользоваться сервисом



В мэрии также напомнили, что за невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке крыш и балконов от снега и сосулек предусмотрены штрафы. Для граждан он составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 100 тысяч рублей.



Фото: «Номер один» Комитет городского хозяйства довел информацию до управляющих организаций и ТСЖ о необходимости в ежедневном режиме обследовать кровли домов на наличие наледи. Аналогичную работу по мониторингу ведут районные администрации, сообщили в пресс-службе мэрии.- Если управляющая компания, ТСЖ или владелец здания своевременно не очищают крыши от снега и есть угроза обрушения сосулек, жители Улан-Удэ могут воспользоваться сервисом «Активный горожанин» . Там можно оставить сообщение-заявку на очистку крыши. С помощью этого сервиса любой житель города может обратить к городским службам с информацией о проблемах и нарушениях, требующих оперативного устранения, - рассказали в мэрии Улан-Удэ.В мэрии также напомнили, что за невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке крыш и балконов от снега и сосулек предусмотрены штрафы. Для граждан он составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 100 тысяч рублей.Фото: «Номер один»