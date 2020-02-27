В Улан-Удэ администрация СИЗО не давала арестантам читать Библию

В одной из камер два месяца не чинили протекающий унитаз





26 февраля Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова проверила условия содержания арестантов в СИЗО-1 УФСИН России по РБ.

Как сообщили в аппарате омбудсмена, в ходе проверки от арестантов поступили жалобы на материально-бытовое обеспечение, медицинское обслуживание и запрет на получение духовной литературы (Библии).Одна из обвиняемых пожаловалась, что ее не выводят на процедуры, назначенные врачом. Ее сокамерницы сообщили, что администрация СИЗО в течение двух месяцев не реагирует на протечки в санузле.Мужчины, в свою очередь, сообщили об отсутствии веника в камере, что затрудняет уборку. В двух камерах отсутствовали радиоточки.«Администрацией учреждения приняты меры к устранению на месте отдельных незначительных нарушений», отметили в аппарате уполномоченного.Фото: УФСИН России по РБ