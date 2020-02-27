В Улан-Удэ администрация СИЗО не давала арестантам читать Библию

26 февраля Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова проверила условия содержания арестантов в СИЗО-1 УФСИН России по РБ.
Как сообщили в аппарате омбудсмена, в ходе проверки от арестантов поступили жалобы на материально-бытовое обеспечение, медицинское обслуживание и запрет на получение духовной литературы (Библии).
Одна из обвиняемых пожаловалась, что ее не выводят на процедуры, назначенные врачом. Ее сокамерницы сообщили, что администрация СИЗО в течение двух месяцев не реагирует на протечки в санузле.
Мужчины, в свою очередь, сообщили об отсутствии веника в камере, что затрудняет уборку. В двух камерах отсутствовали радиоточки.
«Администрацией учреждения приняты меры к устранению на месте отдельных незначительных нарушений», отметили в аппарате уполномоченного.
Фото: УФСИН России по РБ
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