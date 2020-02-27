Проблемные застройщики Бурятии потеряют свой бизнес

Фонд защиты прав участников долевого строительства грозит банкротством девяти компаниям



До конца марта «Фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства» направит в Арбитражный суд Бурятии заявления о признании банкротами компаний, которые не ведут строительство проблемных объектов. Об этом стало известно на заседании Комиссии по регулированию вопросов завершения долевого строительства домов, признанных проблемными.



Банкротство реально грозит девяти застройщикам: ООО «ДомСтройКомплект», «Тамир», «Шэнэсен», «Сити-строй», «Промгражданстрой», «Бизнесинвест», «Универсал», «Регионжилстрой» и «Монолит», сообщили в минстрое Бурятии.



Министр строительства республики Николай Рузавин отметил, что у них еще есть время разработать дорожную карту и показать свою финансовую состоятельность для достройки многоквартирных домов. В противном случае застройщики просто потеряют свой бизнес. «Если вы не хотите потерять свой бизнес, достраивайте, - заявил министр. - Теперь мы уговаривать никого не будем. Нет денег, чтобы достроить дом, значит, банкрот».



Представитель ООО «ДомСтройКомплект» сообщил участникам заседания о проведении процедуры признания договоров недействительными с недобросовестными дольщиками. В случае положительного решения суда, по его словам, освободятся около 50 квартир. За счет их продажи, застройщик намерен погасить кредиторскую задолженность и достроить многоквартирные дома.



Не желает признавать себя банкротом и ОАО «Промгражданстрой». Его руководитель Анастасия Цыренова обещает объект достроить до конца 2020 года. Строительные работы начнутся в марте. Однако на сегодняшний день до сих пор не представлен график выполнения работ и финансовая состоятельность для достройки дома.



В заседании, также, приняли участие застройщики: «Тамир», «Шэнэсен», «Сити-строй».



Напомним, в конце 2019 года в республике создан региональный Фонд защиты прав участников долевого строительства, благодаря которому можно будет привлечь деньги из федерального бюджета на завершение долгостроев, застройщики которых признаны банкротами. Учредителем фонда стал минстрой Бурятии. Финансирование деятельности региональных фондов должно осуществляться через Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Фонд будут достраивать проблемные дома, либо возмещать дольщикам вложенные ими денежные средства при отсутствии возможности достройки объекта.



Фонд поможет поэтапно решить проблему обманутых дольщиков в республике. «Для нас сотрудничество с Фондом защиты прав дольщиков в приоритете. Много лет мы активно занимаемся решением проблем участников долевого строительства: оказываем юридическую поддержку, проводим заседания, приглашаем недобросовестных застройщиков, однако не имеем финансовой возможности помочь. Поэтому для нашего региона федеральная поддержка фонда будет иметь огромное значение и, наконец, позволит достроить те дома, застройщики которых признаны банкротами», - подчеркнул Николай Рузавин.



Фото: «Номер один»

